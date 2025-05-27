NBA／雷霆3勝聽牌！把灰狼主場變圖書館 亞歷山大：這很有趣

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）揮別前一場比賽的陰霾，再度擦亮新科MVP的招爬，在西區冠軍賽第4戰狂轟40分10籃板9助攻的準大三元數據，帶領雷霆以128比126擊敗灰狼，系列賽取得3比1聽牌。

威廉斯（Jalen Williams）此戰也是火力全開，全場24投13中包含三分球9投6中，攻下34分。特別是在第四節後段雙方比分膠著之際，威廉斯的兩記三分外線可說是穩定軍心。

回到家鄉明尼蘇達的霍姆葛倫（Chet Holmgren）則是貢獻21分、7籃板和3阻攻，幫助球隊多次擋下灰狼追平比數的攻勢。

「他們找到節奏予取予求，」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）談到亞歷山大與威廉斯的表現，「但我們在防守第一步切入時做得不夠好，這點我們在第3戰做得更出色。」

SGA DROPS A NEAR 40-POINT TRIPLE DOUBLE 🤯



⚡️ 40 PTS

⚡️ 10 AST

⚡️ 9 REB



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亞歷山大全場14罰12中，包含比賽最後6.1秒穩穩命中兩罰，將雷霆領先擴大至3分。隨後雷霆戰術性犯規讓愛德華（Anthony Edwards）上罰球線，他在剩下3.5秒時故意罰丟第2球試圖爭搶籃板，但球被亞歷山大在角落接住後再拋出場外，成功消耗比賽時間。

雷霆從42分慘敗中反彈，並且將灰狼逼入絕境，亞歷山大表示：「這真的很有趣，就跟在自家打球一樣。我們的工作就是上場比賽，讓主場觀眾安靜下來。」

最後0.3秒，灰狼的界外球傳入被威廉斯攔下，雷霆終於鎖定勝利，將於週三回到主場進行第5戰，力拚自2012年以來首度闖進NBA總冠軍賽。

Jalen Williams 34 Points, 6 Threes, 5 Assists, 3 Steals full highlight vs Timberwolves - WCF Game 4 pic.twitter.com/CmGJubuDx1 — NBA Showtime (@NBAShowtime12) 2025年5月27日

「他們打得比我們更積極，搶到更多籃板和五五波的球權，」愛德華說，「他們比我們更渴望贏球。」

此役愛德華僅出手13次拿下16分，藍道（Julius Randle）更是低迷，7投1中只有5分進帳，兩大得分核心都遭受到雷霆強悍防守全面壓制。