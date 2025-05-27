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WNBA／人氣球星克拉克腿傷至少缺2週 狂熱隊主帥樂觀看待

聯合新聞網／ 綜合報導
克拉克（右）因腿部傷勢，將缺陣至少兩周。 美聯社
克拉克（右）因腿部傷勢，將缺陣至少兩周。 美聯社

現效力於印地安納狂熱隊的狀元克拉克（Caitlin Clark），近日傳出受傷消息，跟據《ESPN》報導指出，克拉克由於腿部傷勢影響，需缺席至少兩周的比賽進行恢復與調整。

狂熱球團今日宣佈，克拉克因左邊股四頭肌拉傷，至少需要缺賽2週，這是他加入WNBA以來，首度在例行賽因傷缺戰，過去他僅因為腿傷缺席過熱身賽。

據傳克拉克在上一場面對紐約自由人時，就曾表示自己的腳部不太舒服，賽後他也隨即接受MRI的檢查，後續被診斷出是肌肉拉傷。總教練懷特（Stephanie White）則表示不太清楚其傷勢嚴重程度。但對於自家球員遭遇傷病困擾，懷特仍樂觀看待：「對我們球隊來說，是一個很棒的機會去磨練、嘗試新陣容，而對於他來說，我也覺得是一個很棒的機會，他可以坐在場邊觀察比賽，培養像教練的思考模式，看到的點讓我們能在影片中、訓練中進行討論。」

懷特也強調，要以長遠的角度來看待克拉克的傷勢，並避免在傷勢還未完全復原前就讓他接觸高強度比賽，「要確保以一種長遠的方式來處理傷病，我們將會妥善處理，避免球員過度勞累。」

上賽季獲頒年度最佳新人的克拉克。本季一共出賽4場，繳出平均19分且送出聯盟最佳的9.3次助攻，暫居聯盟助攻王，狂熱隊在他的帶領下，目前打出2勝2敗的戰績。接下來兩周左右，由於克拉克的缺陣，球隊將針對後衛陣容做出及時調整，因應接下來面對神祕隊與太陽隊的賽事。

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