NBA／只拿16分遭外界痛批嘲諷 愛德華：不認為自己打得很掙扎

好不容易在自家主場上演一場42分大勝戲碼的灰狼，在第四戰原本有機會可以將系列賽扳平，但拚博四節之後卻是以2分之差飲恨；對比新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場40分大準大三元的強勢表現，愛德華（Anthony Edwards）的低迷消極也讓他成了頭號戰犯。

根據統計，愛德華上半場僅僅出手2次，寫下生涯最差表現，整場比賽13投5中，包含三分球7投1中，只拿到16分6助攻4籃板，特別是在關鍵第四節，他6投2中得到6分，最後5分鐘只靠罰球拿到1分，幾乎是成了隱形人，和前一場的發揮判若兩人。

愛德華在第3戰上場不到30分鐘就砍下30分，其中首節狂飆16分，比賽過程中更上演一記爆扣甚至讓隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）都直呼「起雞皮疙瘩」。然而第4戰的愛德華卻完全失去了那種爆發力。

《ESPN》分析師雷格勒（Tim Legler）在節目中直批，愛德華看起來「非常疲憊」。不只是媒體，許多網友也在賽後毫不留情地嘲諷他，製作各種迷因狠酸這位時常有意氣風發言論的年輕戰將，就連隊友藍道（Julius Randle）也難逃。藍道此戰7投1中只有5分進帳，他和愛德華加起來一共發生10次失誤。

名嘴貝勒斯（Skip Bayless）還在社群平台發文犀利批評：「又一次，蟻人（Ant Man）在關鍵時刻變成『Can't Man』。誰能告訴我我錯了？」

Once again, Ant Man was Can't Man when it mattered most. Tell me I'm wrong. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) 2025年5月27日

只是面對這樣的質疑聲浪，愛德華顯然不以為意，他表示不認為自己打得有多遭高，強調雷霆防守策略成功讓他轉移注意力，但自己在場上的決策是正確的。

「我不覺得自己打得不好，或是其他人打得不好。只是他們的比賽計畫執行得很成功。對我來說，他們不斷在補防，我整晚都在做正確的判斷。我根本沒有足夠的出手機會來說明我打得很掙扎。我完全不認為是如此，我只是做了正確的選擇。」愛德華說

雷霆此戰勝出後，系列賽已經取得3勝1敗聽牌優勢，接下來有機會在自家主場搶下總冠軍賽門票。