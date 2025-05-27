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NBA／面試人選縮至3人 太陽盼由年輕教頭執掌兵符

聯合新聞網／ 綜合報導
昆恩(中)、史威尼(左)與奧特成為獨行俠新主帥的最後人選。 路透社
昆恩(中)、史威尼(左)與奧特成為獨行俠新主帥的最後人選。 路透社

本賽季坐擁「三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）的太陽，戰績卻不盡理想，連附加賽都沒摸到，失去耐心的管理層日前開除球隊總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），如今正積極面試、篩選合適的主帥人選。截至目前為止，太陽隊已經將總教練候選人鎖定在昆恩（Chris Quinn）、史威尼（Sean Sweeney）與奧特（Jordan Ott）這三人之中。

太陽隊在過去兩季分別由佛蓋爾（Frank Vogel）與布丹霍澤（Mike Budenholzer）執掌兵符，兩人皆未能率隊在季後賽有所斬獲。前一賽季拿下49勝、西區第6的他們，卻在季後賽首輪遭到灰狼橫掃出局；本季球隊狀態再度下探，甚至無法擠進參與附加賽的資格中。

在炒掉原先總教練布丹霍澤後，太陽目前正積極面試新主帥人選。 路透社
在炒掉原先總教練布丹霍澤後，太陽目前正積極面試新主帥人選。 路透社

候選人之一的昆恩在邁阿密熱火隊擔任史波斯特拉（Erik Spoelstra）的助理教練，而史威尼則是基德（Jason Kidd）的愛將，歷經多隊合作，現為達拉斯獨行俠的助理教練。奧特是密西根州立大學的校友，目前效力於克里夫蘭騎士隊，同樣擔任助理教練一職。

而這3名候選人的共通點是他們都未曾擔任過球隊總教練，由此可以看出太陽管理層希望能夠找尋一名年輕、有潛力的新生代教練，藉此為球隊開創新氣象。

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