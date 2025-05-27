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NBA／填補厄文受傷缺口！獨行俠傳對三大明星控衛感興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
傳哈勒戴(左)、保羅(中)、鮑爾成為獨行俠尋求補強後場的目標。 美聯社
傳哈勒戴(左)、保羅(中)、鮑爾成為獨行俠尋求補強後場的目標。 美聯社

獨行俠目前正積極在交易市場上尋找可能的控球人選，以便他們下賽季在厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣期間依舊能夠保有競爭力。這名控球不僅要具備能夠獨自帶隊的能力，也要能在厄文回歸後，擔綱「雙能衛」與他一同上陣，以減輕球隊在後場的負擔。

因此，目前傳出獨行俠關注的可能人選有3人，分別是哈勒戴（Jrue Holiday）、鮑爾（Lonzo Ball）與保羅（Chris Paul）。

塞爾蒂克正因薪資上限、豪華稅等問題而困擾，陣中34歲老將哈勒戴雖還有3年、1.04億美元的合約在身，但受限年紀、狀態等因素，加上陣中普里查德（Payton Pritchard）與新人謝爾曼（Baylor Scheierman）需要更多的上場機會，他仍有可能會遭到球隊交易。

今年2月，鮑爾與公牛簽署了一份為期2年、價值2000萬美元的續約合同，其中第2年為球隊選擇權。對於獨行俠來說，取得鮑爾的代價更低，即使過去有豐富的傷病史，但他的經驗與控場能力依舊可以幫助球隊，特別是在厄文缺陣期間，「後場指揮官」的位置可由他暫時頂替。

獨行俠球星厄文（左2）因左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷，球隊正積極尋找可能的控球人選以填補後場的空缺。 路透
獨行俠球星厄文（左2）因左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷，球隊正積極尋找可能的控球人選以填補後場的空缺。 路透

保羅的經驗與帶隊能力在過去有目共睹，他曾於2019-20年賽季帶領重建中的雷霆打入季後賽，並與火箭隊在首輪上演搶七大戰，最後雖遺憾落敗，但雷霆在該賽季的表現令人印象深刻。

這名現年40歲、征戰NBA賽場已經20年的沙場老將，去年休賽期與聖安東尼奧馬刺隊簽訂了一份為期一年、價值 1100 萬美元的合同，之後他將成為自由球員。

獨行俠若補上控衛的缺口，球隊後場問題將有望得到緩解，加上戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）等人組成的前場陣容，以及即將以狀元新秀之姿降臨的佛雷格（Cooper Flagg）。只要能夠擺脫傷病困擾，獨行俠下個賽季有望在西區列強之中搶佔一席之地。

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