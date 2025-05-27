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NBA／亞歷山大40分準大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆隊在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）40分、9籃板、10助攻準大三元領軍下，以128：126險勝灰率先聽牌。 美聯社
雷霆隊在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）40分、9籃板、10助攻準大三元領軍下，以128：126險勝灰率先聽牌。 美聯社

NBA西區冠軍賽第四戰今天繼續在灰狼隊主場登場，前一場比賽靠著單場猛轟143分扳回一城的灰狼，今天在雙星愛德華（Anthony Edwards）、藍道（Julius Randle）手感不佳的情況下一路在後苦追，最終雷霆隊在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）40分、9籃板、10助攻準大三元領軍下，以128：126險勝灰狼，系列賽3：1聽牌。

灰狼在系列賽第三戰回到主場後找回進攻節奏，以42分的極大差距擊退雷霆，將系列賽追到1：2，今天雙方再度交手，雷霆揮別前一場比賽開賽慢熱的問題，首節就已超過五成命中率拿下37分，包括投進6顆三分球，迅速取得領先。

反觀灰狼雙星愛德華、藍道進攻明顯不佳，上半場打完愛德華僅攻下4分，藍道也僅有5分，成為一路落後的關鍵。

不過易籃後，灰狼先是系列賽前三戰表現低迷的戈貝爾（Rudy Gobert）挺身而出，還有一次在對手防守下精彩爆扣的演出，加上替補上陣的迪文森佐（Donte DiVincenzo）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）適時頂上先發球員狀態不佳的缺口，接連飆進三分球幫助灰狼一度追平比數。

第四節初雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）在對手都將防守重心放在得分已經突破30分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）時，把握住機會遠投近切屢屢進球，在該節剩下7分鐘時幫助雷霆取得7分領先，儘管灰狼接下來連續命中3顆三分球，但在防守端無法擋下雷霆的情況下，雷霆在比賽最後2分鐘還是保有6分領先。

比賽最後40秒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）上籃遭到霍姆葛倫賞了一記麻辣鍋，但隨後他馬上將功贖罪先是從亞歷山大手中完成抄截，並且投進三分球，助灰狼在倒數23秒追到僅剩2分差距，但比賽最後階段雷霆亞歷山大6罰5中，幫助雷霆在倒數6秒保有3分領先，並透過犯規戰術將愛德華送上罰球線，愛德華在首罰命中後，第二罰故意不進，但灰狼未能抓下進攻籃板，最終就由雷霆以2差距帶走勝利，系列賽取得3：1聽牌。

雷霆今天以亞歷山大攻下40分、10助攻、9籃板準大三元表現最佳，威廉斯（Jalen Williams）34分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）21分、3阻攻，至於灰狼則有三人得分破20分，其中亞歷山大-華克23分，麥克丹尼爾斯22分，迪文森佐21分。

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