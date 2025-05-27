NBA／哈利伯頓父親獲准進場看東決G4 溜馬神射手出戰存疑

達拉斯獨行俠在今年自由市場的首要任務，是續約先發控衛厄文（Kyrie Irving）。不過考量到厄文因前十字韌帶撕裂將長期缺陣，球隊接下來的補強焦點，將轉向尋找一位具備先發能力的主控人選，以撐起球隊開

2025-05-26 18:58