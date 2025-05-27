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NBA／哈利伯頓父親獲准進場看東決G4 溜馬神射手出戰存疑
據ESPN報導，溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）老哈利伯頓（John Haliburton）的禁賽處分被解除，東區冠軍賽G4起，可以在溜馬主場包廂內觀賽。
4月30日賽後老哈利伯頓踏進球場，舉著毛巾當面嘲諷公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。安戴托昆波受訪時斥責這種行為，哈利伯頓也認為父親做錯，老哈利伯頓事後發文道歉。
不過溜馬球團仍決定禁止老哈利伯頓進場看任何主客場比賽，老哈利伯頓對此決定理解並接受，自那之後已連8場未進場。
溜馬目前在東區冠軍賽以2：1領先尼克隊，明天將在主場進行G4，溜馬神射手奈史密斯（Aaron Nesmith）G3第3節扭傷右腳踝，目前傷病報告為出戰存疑（50%）。
奈史密斯今年季後賽13場全先發，場均得到15.1分6.2籃板，三分球命中率高達54%，曾在G1第4節投進6顆三分球，追平NBA季後賽紀錄，且奈史密斯也負責主防尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson），對於溜馬來說相當重要。
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