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NBA／東區強權可能衰退 傳公鹿試圖說服字母哥續留

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿當家球星安戴托昆波（圖中）下賽季動向仍不明。 路透社
公鹿當家球星安戴托昆波（圖中）下賽季動向仍不明。 路透社

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季持續繳出30.4分、11.9籃板與6.5助攻的亮眼數據，連續7年入選年度最佳第一隊，且在MVP票選排名第三。然而，球隊在季後賽的表現再度令人失望，首輪以1：4再度敗給溜馬慘遭出局，連續3年未能挺進次輪，近日更傳出他可能要離隊的各種消息。

根據報導指出，公鹿隊管理層正試圖說服安戴托昆波續留，同時提醒他東區強權球隊如塞爾蒂克、騎士等正處於動盪之中，競爭態勢不穩定，正是重整陣容、伺機反攻的好時機。

其中一大原因在於，衛冕失利的綠衫軍直接折損了當家球星泰托姆（Jayson Tatum），他會因阿基里斯腱傷勢面臨長期的復健過程；至於騎士雖打出例行賽佳績，但季後賽表現仍令人失望，除了傷病問題，陣容方面也可能出現變動。

也因此，公鹿希望讓「字母哥」能夠認同球隊在「過渡期」的戰略意義，也就是暫時放慢腳步，進行調整並重建陣容，打造未來重新挑戰總冠軍的契機。

另一方面，公鹿也期望透過總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的安撫，讓進一步穩定安戴托昆波的想法。據悉，兩人私交良好，對彼此有一定的信任基礎。

儘管安戴托昆波仍在社群媒體上積極回答球迷問題，但他的動向仍未明確。事實上，安戴托昆波也尚未正式向公鹿制服組提出交易請求。

作為可能是交易市場的超級大魚，聯盟其他球隊也是緊盯安戴托昆波的動態，已經私下開始準備潛在的交易方案，一旦「字母哥」有意離開，他們將會積極出手。

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