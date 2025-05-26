NBA／溜馬下半場進攻崩盤讓勝利溜走 哈利伯頓：全都怪我

溜馬在東區冠軍賽第3戰原本手握20分領先優勢，有機會於主場取得3比0絕對領先優勢，沒想到卻在第四節全面崩盤，以100比106遭到紐約尼克逆轉。賽後，當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）將球隊在下半場的進攻困境歸咎於自己，坦承這就是溜馬輸球的關鍵。

「我試著讓隊友站在正確的位置，」當被問到為何他和球隊在下半場從原本一貫的快節奏比賽風格中慢了下來時，哈利伯頓表示，「像這樣的比賽，往往就決定於一兩個回合的執行，但我在場上沒有做好這件事情。」

他接著補充：「我現在已經開始自責了，等之後看影片回顧時，一定會更懊惱。坦白說，我認為我們下半場進攻的掙扎，有很大一部分是我的責任。第4戰我會做得更好。」

雖然哈利伯頓個人仍繳出20分、7助攻與3抄截的成績單，但團隊整體進攻卻明顯走樣。原本是季後賽唯一團隊命中率逾5成、三分命中率逾4成的球隊，此戰命中率卻僅44%，三分球更是25投5中，整個下半場僅得到42分。

NEW YORK PUT THE CLAMPS ON TO COMPLETE THEIR THIRD 20-POINT COMEBACK OF THE 2025 PLAYOFFS ‼️



🔥 6 players with at least 1 steal

🔥 2 players with double-digit rebounds

🔥 OG Anunoby with 3 blocks



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特別是在第四節，溜馬全隊只拿到20分，正好與唐斯（Karl-Anthony Towns）單節得分打平，投籃命中率是慘不忍睹的26.3%。這也讓哈利伯頓、席亞卡姆（Pascal Siakam）與總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後異口同聲表示，球隊偏離了自己的風格，錯失一場本該拿下的勝利。

「我們必須堅持打出屬於我們的風格，」席亞康（Pascal Siakam）表示。他此戰繳出17分，但全隊正負值最低（-21），相比前役狂飆39分的表現落差甚大，「這場比賽，我們卻沒有做到這一點。」

溜馬與尼克的第4戰將於台灣時間週三舉行，若能順利守住主場，將會取得3比1聽牌優勢。對溜馬而言，這場敗仗雖令人遺憾，但也提供了球隊重新聚焦與修正的機會。能否重新找回進攻節奏，將成為決定這個系列賽走向的關鍵。