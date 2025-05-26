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NBA／尼克第3度落後20分差大逆轉 隊史27年以來首見

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克在今年季後賽已經3次演出落後20分的逆轉秀。 美聯社
尼克在今年季後賽已經3次演出落後20分的逆轉秀。 美聯社

背水一戰的尼克在溜馬主場末節上演驚天大逆轉，靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）單節獨拿20分的瘋狂演出，終場以106比100擊敗溜馬，將系列賽追至1勝2敗，成功避免陷入從未有人翻轉的0勝3敗絕境。

比賽前3節，溜馬維持系列賽前2戰的氣勢，即便尼克調整先發陣容、改由中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）取代哈特（Josh Hart）出戰，依舊無法有效突破對手防線。當家後衛布朗森（Jalen Brunson）受困犯規麻煩，前三節僅14投4中、手感低迷，而溜馬一度將領先擴大至20分。

就在局勢不利之際，唐斯於末節脫胎換骨，打出堪稱拯救球隊的關鍵表現。他以一記27呎三分球揭開追分序幕，緊接著突破上籃得手，並助攻懷特（Delon Wright）快攻上籃，帶動尼克一波猛烈反擊。最終唐斯單節6投9中拿下20分，外帶8籃板，全場攻下全隊最高的24分。

在主力陷入犯規麻煩之際，總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）果斷啟用幾位季後賽出場時間不多的板凳球員，如懷特（Delon Wright）與沙米特（Landry Shamet）。他們穩定控球並鞏固防線，為逆轉奠定基礎。

即便布朗森已被列為「年度關鍵先生」，但由於背負5次犯規，直到比賽剩1分37秒才重新上場，沒想到他立刻以一記12呎拋投打破平手僵局，讓尼克反超比分，奠定勝基。

「這是一場充滿情緒的比賽，節奏長且多變，」布朗森說道，「當你遇到困難時，你可以選擇崩潰，也可以選擇正面回應。」

據統計，今年季後賽已有6場比賽出現20分逆轉勝，為1997年以來單季最多。其中尼克單隊就包辦了其中3場，創下隊史自1998年以來的新高。

錫伯杜再次強調他的信念：「我知道你們都會翻白眼，但我還是要說：在NBA，沒有任何領先是安全的。」

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