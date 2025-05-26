NBA／第四節大爆發拯救尼克 唐斯破紀錄獻給天上母親

東區冠軍賽第二戰第四節被棄用的尼克當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），在今天作客溜馬的比賽中反而成了拯救紐約的終極英雄。

前三節僅拿到4分的唐斯，第四節一開始就火力全開，單局9投6中包含3記三分球在內，一個人狂砍20分，帶領尼克從10分落後一舉扭轉比分，最終演出逆轉秀，避免落入3連敗深淵。

「前三節對我來說表現很掙扎，但我只想盡一切努力幫助球隊贏球。」唐斯說。

KAT DOMINATES THE 4Q OF GAME 3!



🗽 20 PTS

🗽 8 REB

🗽 6-9 FGM

🗽 3-4 3PM

🗽 5-6 FTM



New York can even the Eastern Conference Finals on Tuesday at 8:00pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/g160G7HOpb — NBA (@NBA) 2025年5月26日

根據統計，此戰拿下24分15籃板的唐斯成為尼克隊史第4位在東區冠軍賽至少拿到20分15籃板的球員，前3人分別是名人堂巨星狄博學（Dave DeBusschere）、尤恩（Patrick Ewing）和瑞德（Willis Reed），其中狄博學完成4次，另外兩人各兩次。

此外，從1997年季後賽以來，能夠在第四節至少拿到20分的尼克球員僅有兩人，一個是上季布朗森（Jalen Brunson）的21分，唐斯則是排名在後。唐斯在第四節拿到20分8籃板，前一次有這種表現的已經要追溯到2006年的諾維茨基（Dirk Nowitzki），當時他在對太陽的第5戰得到22分8籃板。

「當我有機會在第四節發揮我的作用時，我確保我抓住了這個機會。我只想上場去幫助球隊贏球。很高興我做到了。」唐斯說。

唐斯的母親在2020年的新冠疫情中不幸過世，在這場逆轉勝的賽後，唐斯也拿自己的優異表現告慰母親。「今天是多明尼加的母親節，我要向我媽媽致敬。」