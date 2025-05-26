NBA／透納成今夏熱門自由球員 溜馬為留人恐15年來首繳豪華稅

隨著中鋒透納（Myles Turner）成為今夏自由市場上的搶手目標，溜馬隊也面臨艱難抉擇。據悉，球團高層有強烈意願留下這位主力中鋒，即便這意味著將自2005年以來首度踏入豪華稅門檻。

透納今年夏天將成為完全自由球員，根據市場行情預估，他的起薪將落在2000萬至2500萬美元區間。若溜馬想保留透納並維持目前核心陣容，球隊支出可能將超出薪資上限逾千萬美元，正式進入豪華稅範圍。

根據目前薪資結構，溜馬休賽季起步時的薪資空間大約比豪華稅線低1400至1600萬美元。然而，透納一人的身價就足以推高整體支出，加上球隊仍需填補至少3個名單空缺，進一步增加薪資壓力。

值得一提的是，溜馬自豪華稅制度實施以來，僅曾在2005年繳過一次稅，總額也未達1000萬美元，堪稱聯盟中最保守的財政管理球隊之一。此次若選擇為特納打破原則，也象徵溜馬對競爭力的企圖心出現轉變。

透納自2015年以首輪第11順位被溜馬挑選之後，一直效力至今，不僅是球隊禁區核心，也兼具護框封蓋與外線能力，儘管一直都處於交易流言之中，但如果他真的離隊，恐怕也將對溜馬攻防兩端造成不小衝擊。球隊管理層接下來如何操盤，將是本季自由市場的重要觀察焦點。