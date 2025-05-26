NBA／第四節狂轟20分逆轉尼克 唐斯：很開心能做到

紐約尼克隊今天靠唐斯（Karl-AnthonyTowns）在決勝節飆分帶頭衝，幫球隊最終以106比100在客場逆轉印第安納溜馬隊，順利在東區冠軍賽開胡，將系列戰扳成1比2。

尼克在東區冠軍賽前兩戰未能成功捍衛主場，系列戰處於0比2落後局面，第3戰主動變陣求開胡，否則系列戰將陷入0比3絕對落後劣勢。

尼克首節靠布朗森（Jalen Brunson）砍分帶領下，與溜馬（Indiana Pacers）形成拉鋸戰，沒想到第二節中段攻守兩端突然崩盤，尼克一度落後達20分，布朗森還出現犯規麻煩。所幸暫停後阿努諾比（OGAnunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）及時飆進外線，幫尼克縮小分差進入中場休息。

易籃後，尼克在第三節後段點燃反撲火苗，延續這股氣勢到第四節，尤其明星中鋒唐斯決勝節扛下得分重任，飆進三分、切入暴扣，還搶籃板、傳助攻，幫尼克打出24比7攻勢，重新要回領先，搭配布朗森終場前強心臟單打，尼克最後以6分差取勝。

KAT DOMINATES THE 4Q OF GAME 3!



🗽 20 PTS

🗽 8 REB

🗽 6-9 FGM

🗽 3-4 3PM

🗽 5-6 FTM



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尼克逆轉關鍵絕對非唐斯莫屬，前三節僅攻下4分，第四節手感火燙爆砍20分，全場貢獻24分、15籃板，避免尼克率先遭聽牌；布朗森雖命中率不佳還背負犯規麻煩，也挹注了23分。

唐斯賽後接受轉播單位採訪，談及第四節拯救尼克表現時表示，只是想辦法上場做到一切，很開心他真的辦到了；即使布朗森由於犯規問題無法一直待場上，但球隊維持韌性，包含教練團、制服組也在休息室給予不錯建議，保持良好團隊氛圍。