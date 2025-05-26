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NBA／唐斯末節開無雙拯救尼克 布朗森關鍵進球逆轉溜馬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐斯第四節狂砍20分拯救尼克。 美聯社
唐斯第四節狂砍20分拯救尼克。 美聯社

帶著主場2連敗頹勢來到印州踢館的尼克，期盼能夠避免陷入被聽牌的命運。然而面對溜馬凌厲攻勢，尼克前三節還是一度落後多達20分，進入第四節時也是處於兩位數分差落後局面。

然而前三節只得4分的唐斯（Karl-Anthony Towns）突然發飆，第四節狂砍20分，直接挽救尼克命運。溜馬面對這樣的無雙局面，本身進攻也陷入停滯，僅靠席亞康（Pascal Siakam）零星得分支撐，雙方在剩下1分37秒戰成平手。最後時刻布朗森（Jalen Brunson）的關鍵突破投進超前分，後續他和哈特（Josh Hart）6罰全中，尼克沒有再讓首戰噩夢重現，反而以106比100搶回一勝，系列賽扳成1比2。

吞下5犯的唐斯全場攻下24分15籃板，同樣面臨犯規麻煩的布朗森雖然18投僅6中拿到23分2籃板1助攻，但他10罰全中，加上第四節最後的關鍵進球，仍是扮演了勝利功臣之一。

阿努諾比（OG Anunoby）拿到16分3阻攻，布里吉斯（Mikal Bridges）18投6中得到15分；羅賓森（Mitchell Robinson）此戰取代哈特先發，獲得6分6籃板，哈特則有8分10籃板4助攻進帳，麥克布萊德（Miles McBride）9分。

作客的尼克一開始進攻仍是陷入麻煩，上半場命中率不足4成，頭號大將布朗森更是身背4次犯規，溜馬第二節多點攻勢，團隊命中率衝破6成，一口氣領先達20分之多。阿努諾比和布里吉斯先後命中三分球，半場打完尼克落後13分。

尼克在第三節稍微找回準星，但雙方仍有兩位數的分差。眼見要在客場吞下系列賽3連敗，前一戰第四節關鍵時刻被冷凍的唐斯突然大發神威，個人遠投進切無往不利獨拿20分，可說是隻手帶領尼克扭轉戰局。

雙方僵持到最後關鍵時刻，席亞康先是兩罰追平，但有犯規麻煩的布朗森重新回到球場後，馬上突破拋投得手，尼克再度超前；溜馬兩波進攻皆無功而返，哈特又補上兩罰，差距來到4分；溜馬最後嘗試三分出手未果，加上布朗森和哈特也穩住罰球機會，回敬溜馬一場重要的逆轉勝。

溜馬陣中以哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的20分為最高，另外拿下7助攻4籃板3抄截；席亞康17分，透納（Myles Turner）19分4籃板3助攻。溜馬整個第四節命中率跌到僅有26.3%，其中三分球8投1中，種下敗因。

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