NBA／獨行俠補強先簽厄文 替補主控成自由市場下一目標

達拉斯獨行俠在今年自由市場的首要任務，是續約先發控衛厄文（Kyrie Irving）。不過考量到厄文因前十字韌帶撕裂將長期缺陣，球隊接下來的補強焦點，將轉向尋找一位具備先發能力的主控人選，以撐起球隊開季輪替。

根據消息人士指出，獨行俠希望找到一位能在厄文缺陣期間擔任先發的後場球員，待厄文復出後再轉為搭配或替補角色。雖然球隊的薪資空間有限，預期僅能提供底薪或中產左右的報價，但能夠保證初期的先發機會與後續穩定上場時間，對許多尋求角色明確的老將而言，無疑具備吸引力。

此外，獨行俠有意在新賽季全力衝擊季後賽。除了預期有健康歸隊的戴維斯（Anthony Davis）坐鎮禁區，今年選秀會上更網羅榜眼新秀佛雷格（Cooper Flagg），球隊戰力已有所提升。穩定的上場空間、清晰定位以及衝擊勝場的可能性，有機會成為球隊爭取自由球員時的關鍵籌碼。

在市場選擇有限的情況下，誰會成為厄文復出前的過渡主控，值得關注。

BREAKING: Kyrie Irving has suffered a torn ACL, per @ShamsCharania



Prayers up for Kai 💔 pic.twitter.com/p8NQSqoeac — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年3月4日