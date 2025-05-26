NBA／曾蓋掉詹皇的男人回來了？赫佐尼亞傳有望重返NBA

還記得那位曾在尼克時期封蓋詹姆斯（LeBron James）致勝出手的男人嗎？昔日NBA選秀首輪第5順位的赫佐尼亞（Mario Hezonja），近年在歐洲重拾身手，如今傳出有望重返NBA，並已引起多支球隊關注。

赫佐尼亞目前效力西班牙豪門皇家馬德里，去年夏天與球隊簽下5年長約，但據記者烏伯納斯（Donatas Urbonas）報導，合約中包含一項NBA跳脫條款，而他本人也吸引了幾支NBA球隊的興趣。若選擇返回NBA，買斷金約為85萬美元，屬歐洲常見水準。

30歲的赫佐尼亞於2015年選秀以第5順位被魔術挑中，擁有6呎8吋的身高與強悍體能，然而在NBA的5個賽季期間表現未達預期，進攻端缺乏穩定性，三分外線與戰術適應性也有待加強。不過，離開NBA之後，赫佐尼亞在希臘、俄羅斯與西班牙的歷練明顯磨出成熟度。

Mario Hezonja blocked LeBron to secure the win and then stared him down... 😳 pic.twitter.com/PCGuGDukJe — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年3月17日

上季赫佐尼亞在皇家馬德里繳出場均13.6分、4.9助攻，三分命中率提升至39.2%。他同時在2025年歐錦賽資格賽代表克羅埃西亞出戰，場均猛砍30.3分、9.2籃板與3.8助攻，展現全面身手，即使球隊未晉級，也讓球探重新評估他的價值。

儘管距離他封蓋詹皇那一幕已過多年，但如今的赫佐尼亞或許準備好再次挑戰NBA舞台。這次他不只是話題人物，更可能是成熟可靠的側翼戰力。