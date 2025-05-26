NBA／湯普森雙胞胎擬轉籍牙買加 有望攜手鮑威爾出戰國際賽
火箭隊的湯普森（Amen Thompson）與效力活塞的弟弟湯普森（Ausar Thompson）兩雙胞胎兄弟近日展開申請牙買加國籍的程序，未來有望代表牙買加國家隊征戰國際賽場。由於兩人的父親具有牙買加血統，讓兩兄弟擁有申請該國國籍的資格。若入籍順利完成，兩人將能代表牙買加參加FIBA等國際賽事。
牙買加國家隊近年積極補強陣容，據報導，已成功爭取快艇隊得分後衛鮑威爾（Norman Powell）承諾加入，準備出戰未來FIBA賽事。除了鮑威爾外，牙買加也正在積極招募其他具牙買加血統的NBA球員，包括太陽隊中鋒理查茲（Nick Richards）、活塞隊內線史都華（Isaiah Stewart），以及灰狼隊前鋒米諾特（Josh Minott）。
若招募成果順利，牙買加隊有望成為中北美區一支不可忽視的新興強權。從具潛力新星到即戰力老將，牙買加正試圖打造具備深度與競爭力的國家隊陣容，在國際舞台上展現全新戰力輪廓。
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