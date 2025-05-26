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籃球／U19籃球聯盟 錦和國中驚喜奪冠 洪傑「雙十」捧走MVP

聯合報／ 即時報導
錦和高中國中部親友團賽後拋下封王彩帶。圖／U19籃球聯盟提供
錦和高中國中部親友團賽後拋下封王彩帶。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟U15特優組25日進行本季最終決戰，錦和國中挺過對手整場壓迫防守，以58：47擊敗大安國中順利奪冠，季軍則由Mamba Select帶走。

大安今天鐵了心強勢到底，全場、半場壓迫交互運用，錦和雖然上半場還不適應，靠著黃晨恩、黃奕愷等人的籃下強攻取得優勢，黃奕愷上半場槍響前還從後場飆進特大號壓哨球，提振球隊士氣。

下半場戰局發生變化，錦和國中第三節傷了主將朱貫瑜，再度受制對手壓迫防守，失誤連連，領先分數從最多17分被追到僅4分差，不過決勝節朱貫瑜回到場上後終於穩住軍心，守住勝果。

錦和黃晨恩攻下全場最高16分，洪傑15分、11籃板，黃奕愷11分、6籃板、4助攻、2阻攻，表現相當全面，不過全隊發生25次失誤，大安只有6次。

「朱貫瑜下場後少一個人推進，大家有點緊張，我們遇到包夾的表現應該可以更好。」錦和教練涂恬瑋賽後鼓勵學生，召集全隊開心慶祝，帶兵也帶心。

以完美姿態結束在U19聯盟第一個球季，涂恬瑋表示：「聯盟強度很高，很多個人能力展現，我滿喜歡這樣的氛圍，可以帶給我們的學生不一樣的刺激，讓他們回去精進自己，明年希望還能繼續參加。」

洪傑今天不僅擔任進攻箭頭，還完成得分、籃板「雙十」，賽後捧走冠軍賽MVP。他笑說自己不是很在乎紀錄，只想幫助球隊贏球，「有這些成績是團隊的功勞，從教練、隊友、防護員到家長，以及提供場地的學校，沒有他們就沒有這一切。」

國小五年級開始打籃球的洪傑，其實之前不太關注籃球，「我爸讓我挑社團，就選了一個可以運動的。後來開始看NBA，也慢慢愛上籃球，雖然國中強度變高，教練都很溫柔，不會給我們太大壓力。」

「眼鏡俠」朱貫瑜今天因被撞到大腿退場，尾聲帶傷上陣，成為球隊止血關鍵，賽後入選MVP最佳五人、年度防守第一隊，他表示：「當時真的很痛，休息過後教練問我行不行，我說沒問題。」

暑假過後將升上九年級，朱貫瑜自認今年成長不少，「在這個聯賽磨練，覺得切入進步很多，包括判讀對手的動作、切傳的時機點等等。」

稍早的季軍戰，Mamba Select以44：35擊敗未來籃圖，潘奕劭得到13分、4籃板、3助攻，林伯恩9分、5籃板、3抄截，「練球狂人」高梵清貢獻8分、9籃板。

本季最後一週賽事將在6月1日端午節連假登場，除官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@u19.league）直播外，高中聯賽組的冠軍賽未來籃圖對景文高中、U15鑽石組四強至冠軍賽、U10甲組冠軍賽都還有愛爾達體育四台提供直播服務。

錦和高中國中部洪傑（左）賽後獲選冠軍賽MVP。圖／U19籃球聯盟提供
錦和高中國中部洪傑（左）賽後獲選冠軍賽MVP。圖／U19籃球聯盟提供
錦和高中國中部奪冠。圖／U19籃球聯盟提供
錦和高中國中部奪冠。圖／U19籃球聯盟提供

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