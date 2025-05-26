NBA／灰狼痛宰雷霆42分重拾信心 愛德華：別高興太早

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華帶領灰狼扳回一城。 美聯社
愛德華帶領灰狼扳回一城。 美聯社

西區決賽系列賽前兩戰，面對戰績聯盟第一的雷霆，灰狼似乎毫無招架之力，兩場比賽慘輸41分之多。

雷霆新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）前兩戰的表現與灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）相比，顯然更為出色，兩場比賽亞歷山大比愛德華多拿19分，多送出8次助攻與6次抄截。然而，在關鍵的第三戰，愛德華轟下全場最高的30分，反觀亞歷山大僅14分，灰狼以42分差擊潰雷霆，避免遭到聽牌的命運。

愛德華在首節便憑一己之力砍下16分，直接超過雷霆隊第一節的總得分（14分），並在出賽30分鐘內拿下全場最高30分，他坐在板凳席上觀看了整個第四節比賽，當時明尼蘇達最多領先到45分。

「我只是對球施加最大的壓力，並盡我所能地投籃。」愛德華談到本場比賽策略時。他在第一節8投6中，全場17投12中，其中三分球8投5中，同時還貢獻9籃板、6助攻和2抄截。

例行賽命中320顆三分球領跑聯盟的愛德華茲表示：「我在第二場比賽找到了節奏，只是我的三分球投不進而已。」而談到如何在這場比賽找回準心，他提到：「就是回到訓練館練習投籃，繼續保持信心，僅此而已。」

「這就是我們需要他做的，當他做到了，我們就能更上一層樓，」灰狼隊教練芬奇（Chris Finch）說：「我認為這才是第一節真正精彩的地方。他完成了幾次抄截、他無處不在。他知道我們需要這樣的防守開局，而他確實做到了。」

灰狼的進攻火力是由積極的防守所驅動，他們讓雷霆全隊投籃命中率只有40.7%，讓比賽提前進入垃圾時間，42分的巨大比分差距，創下雷霆季後賽史上最大的敗績。

亞歷山大則談到愛德華的表現，「他開場很輕鬆就拿下一些分數，對於像他這樣的優秀球員，你不能太早放鬆警惕，否則比賽局勢將一面倒。」

即便以大比分差拿下勝利，愛德華並沒有就此得意，他強調：「即便只贏了一場球，我們還是處於落後，所以別高興得太早，我們得努力再贏下一場比賽，因為雷霆是NBA最好的球隊。」

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