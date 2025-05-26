NBA／想回去吃紐約街頭美食 巴克利懇求溜馬「不要橫掃尼克」

在東區冠軍戰系列賽中，尼克隊在自家主場麥迪遜廣場花園連吞兩敗，這讓知名球評巴克利（Charles Barkley）忍不住想懇求上天，甚至希望溜馬能讓尼克在印州至少贏得一場比賽，因為他想回到紐約品嚐當地街頭美味的清真餐車烤肉飯。

「我還需要在紐約再待一晚才能吃到那攤餐車烤肉。」巴克利在直播時語出驚人地表示，希望溜馬在接下來的兩場賽事中「手下留情」，不要直接橫掃尼克。

看著尼克在自家連續吞敗，巴克利的重點顯然不在比賽勝負，而是那份淋上白醬的神秘美味。TNT轉播第2戰時，他直言：「我甚至不在乎是什麼肉，狗肉、老鼠肉還是貓肉。但我知道，只要他們把白醬汁放在托盤上，就可以吃了。」

鏡頭當時還切換到場館外的小吃攤車，讓觀眾忍不住大笑。TNT團隊甚至還在第一戰轉播過程中給了他滿滿一盤清真雞肉飯，巴克利立刻開吃，還笑著說：「當我看到那輛白色小餐車時，我的心就開始怦怦亂跳。」

讓巴克利魂牽夢縈的紐約街頭美食。

不過儘管布朗森（Jalen Brunson）試圖力挽狂瀾，連兩場主場失利還是讓紐約球迷悲痛不已，也讓巴克利的肚子感到飢渴難耐。

根據統計，在7戰4勝的賽制中，歷史上只有5支球隊曾在主場輸掉前兩場比賽後還能逆轉贏得系列賽，分別是1969年湖人、1994年火箭、2005年獨行俠、2017年塞爾蒂克和2021年快艇，但這裡面沒有一隊是發生在分區決賽，意味著尼克已經陷入無路可退的絕境。

尼克若想真的創造歷史，他們接下來兩場客場比賽沒有輸球的本錢。至於巴克利最關心的事情——紐約街頭小吃能否再進他口中，就看尼克第3戰的表現了。