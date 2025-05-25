NBA／加拿大史上第2人奪MVP 奈許交棒盛讚亞歷山大

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）日前獲選為本季年度MVP，曾兩度獲選MVP（2005年、2006年）的奈許（Steve Nash）近日發表評論，對於同樣來自加拿大的後輩獲此殊榮，他感到無比自豪。身為第一位獲得MVP的加拿大球員，奈許也表達對亞歷山大的讚賞。

「沒有什麼比看著這些傢伙茁壯成長，並讓他們說你對他們產生了影響更讓人開心的了。這讓一切都變得值得。我不知道還有什麼讚美能比這更高尚。」奈許說。

亞歷山大本季場均可攻下32.7分、6.4助攻，皆為生涯新高，他拿下100張第一名選票當中的71張，總積分913分，力壓排名第二的金塊球員約柯奇（Nikola Jokic），他拿下787分；而排名第三的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅獲得470分。亞歷山大同時也首度拿下聯盟得分王，並入選年度最佳第一隊，可謂收穫滿滿。

此次同為加拿大球員獲獎，納許說道：「這對我來說是一個非常特殊的時刻。」並提及：「我真的非常期待看到他的成功。他很可能是我最喜歡看的球員，希望他能繼續保持這樣的勢頭，繼續取得這樣的成績，像以前一樣代表自己、國家和球隊。他太出色了！」

在奈許成為首位加拿大籍的年度MVP時，亞歷山大年僅7歲。長期以來，他一直被譽為加拿大的下一個偉大球員，現在的他已經獲得MVP，可說是踏上生涯另一座台階。與奈許一樣，亞歷山大同為加拿大國家隊的基石與領袖，他曾帶領加拿大隊在2023年世界盃上奪得銅牌，獲得2024年巴黎奧運的資格。儘管加拿大未能如願在巴黎奧運奪下獎牌，接下來2028年洛杉磯奧運，年僅26歲的亞歷山大極有可能還會進入國家隊效力，繼續朝「隊史首面奧運金牌」的目標邁進。

對於前輩的讚賞，亞歷山大強調，奈許是奠定加拿大籃球基礎的重要人物，他表示：「奈許是我認識的第一位加拿大籃球員。如果沒有親眼目睹他進入NBA，我們小時候就不會像現在這樣夢想著進入NBA打球了。」