快訊

雨還在下！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

NBA／雷霆苦吞本季最慘敗仗 亞歷山大：我們完全不在狀態內

中央社／ 台北25日電
亞歷山大14分寫下本季季後賽個人得分新低。 美聯社
亞歷山大14分寫下本季季後賽個人得分新低。 美聯社

今天靠著愛德華（Anthony Edwards）轟進30分，最後以143比101痛宰奧克拉荷馬雷霆，如願在西區冠軍賽開胡，同時將系列戰扳成1比2。

7戰4勝制的西區冠軍賽，灰狼在前兩戰作客雷霆皆吞敗情況下，今天回到主場力拚開胡，上半場在愛德華火力全開飆分帶領下，加上雷霆在首節投籃命中率偏低，讓灰狼帶著超過30分領先進入中場休息，甚至上半場團隊攻下72分，締造隊史紀錄。

易籃後，灰狼依舊維持高檔的進攻火力，尤其輪到藍道（Julius Randle）挺身而出砍分，讓雷霆始終無法縮小分差，灰狼早早奠定勝基，以42分之差成功捍衛主場，順利在西區冠軍賽開胡，也避免陷入0比3的絕對劣勢。

此役灰狼展現團隊得分爆發力，共有7名球員得分達到雙位數，其中愛德華攻下全場最高30分，包含投進5記三分球，外帶9籃板、6助攻、2抄截，藍德爾則貢獻24分、4籃板、3助攻，兩人聯手幫助球隊取勝。

值得一提的是，新科年度MVP得主的雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），本場手感冰冷僅拿下14分。他在賽後接受媒體聯訪時認為，雷霆沒有拿出應有的專注度及能量，灰狼則帶著強烈壓迫感上場，「我們完全不在狀態內。」

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／季後賽慘輸至少40分註定無冠！雷霆陷入恐怖魔咒

NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

NBA／坦言節奏被雷霆防守打亂 藍道：我會想辦法解決

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

相關新聞

NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

在雷霆主場兩戰慘輸41分的灰狼，回到自家主場可說是連本帶利一次討回來！ 灰狼首節三分火力全開，團隊三分球13投6中，繳出56.5%的命中率，其中愛德華（Anthony Edwards）更是獨拿1

NBA／季後賽慘輸至少40分註定無冠！雷霆陷入恐怖魔咒

灰狼在西區冠軍賽第三戰強勢反彈，由愛德華（Anthony Edwards）帶頭三節就攻下30分、9籃板和6助攻，幫助球隊以143比101痛宰雷霆，將系列賽追成1比2。 這場勝利42分的差距，也寫

NBA／席亞康大爆發重創尼克 哈利伯頓：這就是我們引進他的原因

在歷經東區冠軍賽首戰低迷表現後，溜馬決心在第2戰讓席亞康（Pascal Siakam）的更加積極參與進攻，這從比賽一開始就奏效。 席亞康開賽連得球隊的前11分，首節獨拿17分，全場23投15中砍

NBA／雷霆苦吞本季最慘敗仗 亞歷山大：我們完全不在狀態內

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天靠著愛德華茲（Anthony Edwards）轟進30分，最後以143比101痛宰奧克拉荷...

NBA／對位昔日搭檔阿努諾比 席亞康：我很清楚他有多強捍

席亞康（Pascal Siakam）過去曾和阿努諾比（OG Anunoby）一同成為雷納德的佐臂右膀，為暴龍隊史首冠貢獻極大心力，但兩人如今卻是要互為敵人，各自為所屬球隊爭取另一次奪冠機會。 在

NBA／坦言節奏被雷霆防守打亂 藍道：我會想辦法解決

灰狼隊前鋒藍道（Julius Randle）在西區冠軍賽第2戰中表現失常，整場11投2中，僅拿下6分，灰狼又以103比118不敵雷霆，系列賽陷入0勝2敗的困境，接下來只能尋求在主場扳回一城。 這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。