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NBA／季後賽慘輸至少40分註定無冠！雷霆陷入恐怖魔咒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆輸42分創下本季最慘敗仗。 歐新社
雷霆輸42分創下本季最慘敗仗。 歐新社

灰狼在西區冠軍賽第三戰強勢反彈，由愛德華（Anthony Edwards）帶頭三節就攻下30分、9籃板和6助攻，幫助球隊以143比101痛宰雷霆，將系列賽追成1比2。

這場勝利42分的差距，也寫下了NBA歷史上系列賽0比2落後球隊所拿下的最大勝分差紀錄。

藍道（Julius Randle）在第二戰表現低迷、末節遭到冰凍，但這場比賽找回狀態，重拾招牌後仰跳投，貢獻24分，另外在防守端也表現穩健。數據顯示，當藍道為主防者時，雷霆命中率僅為12投4中，而前兩戰則是18投12中。

愛德華也揮別第二戰9投1中的低迷外線手感，此戰三分球8投5中。他更用幾次飛撲救球轉換為快攻灌籃，回敬雷霆擅長的防守壓迫。

而新秀香農（Terrence Shannon Jr.）上場13分鐘就砍下15分，甚至比新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得分還多，替補群火力支援有如神助。

灰狼在前兩場比賽遭遇雷霆聯盟最佳防守壓制後，終於在主場徹底破解對手防線，打出本季季後賽最具爆發力的比賽之一。

雷霆雖早就預料灰狼會在主場強勢反彈，但這場比賽的氣勢幾乎從開場就壓倒對手。灰狼主場球迷從頭吶喊到尾，全場沒有出現像前兩戰那樣的中段崩盤。

灰狼在前兩戰在第三節總共被對手打出69比37的比分，但這場他們徹底封鎖雷霆反攻機會，反而在第三節克服對手一開始11比2的反撲，將比分一口氣拉開到42分差，全場最多更是贏到45分。

值得注意的是，雷霆若想在本季奪冠，這場慘敗讓他們陷入一個必須打破的歷史魔咒：從未有NBA球隊能在季後賽吞下40分以上慘敗後最終贏得總冠軍。

顯然，這將會是他們接下來必須面對的挑戰。

NBA季後賽

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