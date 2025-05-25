NBA／布朗森獨撐尼克狂寫季後賽紀錄 比肩喬丹、詹皇

紐約尼克在自家主場接連失利，東區冠軍賽以0比2落後溜馬隊。即便自家球星布朗森（Jalen Brunson）發揮出色，並寫下季後賽紀錄，尼克仍舊面臨落後的現實。他們接下來必須在印地安納主場拿下勝利，才能避免被聽牌或被橫掃的不利局面。

儘管溜馬隊的哈利伯頓因多次在季後賽關鍵時刻命中投籃而備受關注，但布朗森在季後賽中的發揮同樣出色，甚至打出歷史級別的表現，他本季季後賽場均得分為30.4分，東區冠軍賽場均得分更飆升至39.5分、8助攻。在第2戰狂砍36分並送出11次助攻後，布朗森也正式與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）並列季後賽史上僅有的幾位，在單場至少拿下「35分+10助攻」達到5次以上的球員。除了喬丹之外，布朗森也與詹姆斯（LeBron James）與衛斯特（Jerry West）等傳奇球星齊名。

事實上，布朗森早在與塞爾蒂克的第4戰就曾達成類似壯舉，當場他狂砍39分、傳出12助攻，幫助尼克拿下關鍵勝利。而這5次「35分+10助攻」的紀錄，全都是布朗森過去兩季在尼克時期所創下。另一方面，布朗森生涯季後賽已經累積19次至少拿到30分，超越名人堂中鋒尤恩（Patrick Ewing），排名尼克隊史第一。

雖然尼克目前落入劣勢，但布朗森的歷史級表現仍讓人刮目相看，也成為球隊逆轉戰局的最大希望。接下來系列賽第3戰將轉戰溜馬主場進行，尼克若想保住本季希望，勢必得依靠布朗森持續強勢表現。

Players with five or more 35p/10a playoff games:



— LeBron James

— Michael Jordan

— Jerry West



and Jalen Brunson pic.twitter.com/hApLDiuoaU — StatMuse (@statmuse) 2025年5月24日