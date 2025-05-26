NBA／兵多將廣！板凳戰力深度夠 雷霆爭冠最大優勢

雷霆隊在本賽季不斷打破紀錄，一共贏下68場比賽，還創下歷史第一的淨勝分差。進入季後賽，他們依然勢如破竹，首輪以4比0輕鬆淘汰灰熊，並在次輪與金塊的7場血戰中勝出，目前在西區冠軍賽也以2比1領先灰狼。雷霆能在本賽季展現強大的主宰力，其關鍵因素在於板凳球員發揮出色。

雷霆在季後賽中的輪換球員大約有9至11名，都有穩定的上場時間，彼此互補，他們打破了NBA長久以來的觀念：替補球員在季後賽並不重要。這種觀念可以追溯到幾十年前，在當時使用8、9、10名球員的想法被認為是毫無價值，因為過去在季後賽這樣高強度的賽事中，普遍的共識是採用短輪換，主要依賴先發與主力球星的發揮來決定比賽的局勢。然而，雷霆本季的成功已經向外界證明，替補球員也可以像先發球員一樣打出競爭力。

雷霆陣中的替補球員如J.威廉斯（Jaylin Williams）、華勒斯（Cason Wallace）、喬伊（Isaiah Joe）、卡盧索（Alex Caruso）、威金斯（Aaron Wiggins）、K.威廉斯（Kenrich Williams）等人，對於這些球員來說，季後賽的緊迫感並沒有讓他們感到膽怯，他們在攻守兩端發揮出色。其中，在上一輪與金塊的系列戰中，卡盧索的防守起到關鍵作用，甚至被指派防守最強中鋒約柯奇（Nikola Jokic），利用小個子球員速度快、善於抄截的優勢，造成他多次失誤。此外，卡盧索在季後賽的三分命中率高達44%，攻守俱佳的他，即便身為替補球員，上場後同樣也能為球隊做出實質貢獻。

「陣容深度越深就越有優勢，」雷霆總教練戴格諾（Daigneault）說道。他十分相信隊上的替補球員，否則他不會冒險在季後賽的關鍵時刻派很少上場的球員，因為在季後賽中，糟糕的表現可能會付出高昂的代價。

接下來，雷霆隊將持續靠著板凳深度的優勢，朝他們的冠軍之路邁進。