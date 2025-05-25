NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

在雷霆主場兩戰慘輸41分的灰狼，回到自家主場可說是連本帶利一次討回來！

灰狼首節三分火力全開，團隊三分球13投6中，繳出56.5%的命中率，其中愛德華（Anthony Edwards）更是獨拿16分，讓灰狼一口氣就領先20分之多，奠定了整場比賽的基調。打出氣勢的灰狼得理不饒人，整場比賽最多贏到45分，最終以143比101痛宰雷霆，系列賽扳回一勝。

灰狼上半場進攻一路順暢，防守端也迫使雷霆命中率僅30%，半場轟下72分先寫下本季季後賽球隊得分新高。下半場一開始，雷霆雖然打出11比2的攻勢，稍微縮小比分，但灰狼重整旗鼓後再度火力四射，內外多點開花，很快又拉開到42分之多，提前宣告比賽結束；灰狼又在下半場狂轟73分，直接刷新紀錄。

42分的差距寫下雷霆本季最慘敗仗紀錄，而灰狼狂攻143分，更創下隊史季後賽單場最高得分。

在比賽呈現一面倒的情況下，雙方球員都無人上場超過30分鐘。愛德華17投12中包含5記三分球在內，拿下全場最高30分，外加9籃板6助攻2抄截；前一場只拿6分的藍道（Julius Randle）也是一吐怨氣，15投9中轟下24分。

灰狼陣中6人得分達雙位數，第四節更是讓板凳席所有球員輪番上陣。總計團隊命中率達到57.3%，並且砍進20記三分球，命中率達5成，在主要攻守數據方面都輾壓雷霆。

新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰完全黯淡無光，13投僅4中，擅長的製造罰球能力在灰狼的防守策略下難以作用，僅獲得4次罰球，全場得到14分6助攻2籃板，寫下個人本季季後賽得分新低。

雷霆團隊命中率僅有40.7%，威廉斯（Jalen Williams）獲得13分，霍姆葛倫（Chet Holmgren）10分5籃板，兩人合計16投6中，也是不盡理想。