NBA／後場深度嚴重不足 獨行俠尋找暫替厄文控衛人選

在歷經一個令人失望的賽季後，獨行俠今夏在自由球員市場上的首要任務是續約先發控球厄文（Kyrie Irving）。此後，球隊的下一個目標是增加一名可以勝任主力控球的後衛，直到厄文從上賽季的前十字韌帶撕裂中恢復過來。

在3月4日獨行俠對國王的比賽首節，厄文在一次突破上籃的過程突然倒地，賽後經診斷為左膝前十字韌帶撕裂，隨後賽季報銷。在陣中主力戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford） 、厄文等人因傷接連缺陣的情況下，缺兵少將的獨行俠戰績大受影響，最終在附加賽敗給灰熊，提前結束今年的賽季。

目前，由於陣中後場深度不足，獨行俠正尋找市場上可能的控球人選。該名球員要能在厄文缺陣時頂替他的位置，擔任「後場指揮官」；也能在厄文回歸後，與他同時上場，減輕厄文在進攻與控場上的負擔。

儘管獨行俠薪資有限，但他們能夠為其提供先發位置，並在厄文回歸後給予這名球員充足的上場時間。此外，在戴維斯恢復健康後，接下來選秀大會如預期選走佛雷格（Cooper Flagg），獨行俠將具備爭奪季後賽席位的實力。因此，目前的球隊在休賽季的首要之務，就是尋找一名稱職、經驗豐富的控球，以協助獨行俠在下個賽季捲土重來。