NBA／對位昔日搭檔阿努諾比 席亞康：我很清楚他有多強捍

席亞康（Pascal Siakam）過去曾和阿努諾比（OG Anunoby）一同成為雷納德的佐臂右膀，為暴龍隊史首冠貢獻極大心力，但兩人如今卻是要互為敵人，各自為所屬球隊爭取另一次奪冠機會。

在這個東區冠軍戰的系列賽中，席亞康所對位的正是昔日搭檔阿努諾比，他坦言這讓他更有動力。

「我們倆從多倫多一起成長，如今能在這種舞台對決真的很特別，這會讓人想提升自己的競爭強度。我很清楚他是多麼強悍的對手。」席亞康說。

系列賽首戰，阿努諾比讓席亞康3投0中；但席亞康很快就調整狀態，第2戰他更加主動出擊，面對這位前隊友繳出6投4中的表現，不僅扳回一城，更帶領溜馬在客場取得2連勝。

此役溜馬共有6人得分上雙，席亞康轟進生涯季後賽新高39分，哈利伯頓貢獻14分11助攻，中鋒透納（Myles Turner）則在第四節獨拿13分，全場進帳16分。

「我們球隊現在最特別的一點是每個人都有貢獻，」哈利伯頓說道，「很多人都在做一些了不起的事情。」

這場勝利也讓溜馬本季季後賽客場戰績來到6勝1敗，處於6連勝狀態。不過主帥卡萊爾（Rick Carlisle）強調，目前領先不代表可以掉以輕心。

「這裡面存在很多陷阱，」卡萊爾提醒，「不能因為回主場就以為會比較輕鬆，事實上，比賽只會越來越艱難。尼克是一支擁有驚人韌性的球隊，我們必須保持專注。」