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NBA／坦言節奏被雷霆防守打亂 藍道：我會想辦法解決

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
面對雷霆的強硬防守，藍道進攻難以施展。 路透社
面對雷霆的強硬防守，藍道進攻難以施展。 路透社

灰狼隊前鋒藍道（Julius Randle）在西區冠軍賽第2戰中表現失常，整場11投2中，僅拿下6分，灰狼又以103比118不敵雷霆，系列賽陷入0勝2敗的困境，接下來只能尋求在主場扳回一城。

這場比賽藍道三分球3投0中，還出現4次失誤，完全被雷霆密不透風的防守所困住。眼見比分差距持續擴大，總教練芬奇（Chris Finch）在第四節乾脆將他整節擺上板凳。

這樣的低迷表現與藍道先前的火熱狀態形成強烈對比。他在晉級西區冠軍賽的過程中，場均可以攻下24分，投籃命中率高達55%、三分球命中率也有39%的水準。

儘管隊友愛德華（Anthony Edwards）拿下全隊最高的32分，外加9籃板與6助攻，且全場零失誤，明顯修正了第一戰過於依賴跳投的打法，改以更積極的突破攻勢為主，但依舊難以彌補藍道在進攻端的斷電。面對雷霆整體均衡的防守，灰狼第2戰得分被壓制到僅103分，遠低於首戰的117分。

賽後藍道坦言，雷霆防守端的壓迫讓他整場節奏都被打亂。「他們就是會瘋狂包夾你，所以我必須要更積極參與進攻，去擋人、跑位，不能只是站著看，我可能太常在旁邊看戲了，」藍道說。

灰狼若想要保有爭冠希望，藍道勢必得盡快找回身手，與愛德華攜手扛起球隊重任。灰狼第3戰將力守主場，倘若無法止敗，將陷入0比3的深淵。

「我會調整過來的，我沒那麼擔心，」藍道補充道。

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