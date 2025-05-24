NBA／席亞康大爆發重創尼克 哈利伯頓：這就是我們引進他的原因

在歷經東區冠軍賽首戰低迷表現後，溜馬決心在第2戰讓席亞康（Pascal Siakam）的更加積極參與進攻，這從比賽一開始就奏效。

席亞康開賽連得球隊的前11分，首節獨拿17分，全場23投15中砍下季後賽生涯新高的39分，外加5籃板、3助攻。他的大爆發幫助溜馬撐住上半場的得分缺口，最終在隊友的火力加入之後，以114比109再度擊敗尼克，系列賽客場取得2連勝，掌控絕對優勢。

「這就是我們引進他的原因，」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示，「他可以用各種方式得分，我們不斷餵他球，而他也一次又一次地命中關鍵投籃，打斷對方氣勢。在這種主場氣氛沸騰的環境裡，那些進球簡直像是致命一擊。」

身為2019年暴龍奪冠的主力之一，席亞康在2024年1月從多倫多被交易至溜馬後，一直是球隊仰賴的重要支柱。

儘管球隊目前佔據絕對優勢，席亞康仍在賽後提醒隊友要保持冷靜與專注。「不能因為處於高點就太興奮，也不能因為低谷就太氣餒。我真的很珍惜自己在這裡所擁有的機會，身邊有一群願意聽我說話的隊友，這對我意義重大。」

除了領袖氣質，席亞康在連續兩輪季後賽的高效得分表現也是溜馬能夠克敵制勝的關鍵武器。根據統計，這是席亞康生涯季後賽第3次至少拿到35分，在溜馬隊史季後賽紀錄中僅次於米勒（Reggie Miller）與喬治（Paul George）。

「他是那個讓我們打開局面、帶領我們度過困難時刻的人，」總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，「要在這種對抗激烈的比賽中拿下這麼多分數是很不容易的，因為你總是面對激烈的防守對位，還有對手不斷撲上來衝撞。但他表現實在太出色了。這是一場『安靜的39分』，沒有張揚卻極為關鍵。」