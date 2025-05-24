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NBA／唐斯末節遭冰 尼克教頭解釋：當時陣容更有機會贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐斯今天第四節關鍵時刻卻被冰在板凳上，賽後教頭席柏度解釋原因。 美聯社
唐斯今天第四節關鍵時刻卻被冰在板凳上，賽後教頭席柏度解釋原因。 美聯社

尼克今天在東區冠軍賽第2戰與溜馬一路拉鋸，不過第四節關鍵時刻總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）卻將禁區大將唐斯（Karl-Anthony Towns）冰在板凳席上，最終尼克也以5分差距敗下陣來，賽後談到第四節的人員調度時，錫伯杜則強調，當時場上的陣容更有贏球機會。

在東區冠軍賽首戰猛轟35分球隊卻輸球後，唐斯在今天的第二戰則是手感降溫，在前三節打完僅有18分貢獻，但在尼克仍與溜馬戰成平手的情況下，唐斯卻在第四節初被教練錫伯杜換下場，直到比賽最後2分半鐘才回到場上，尼克也已經以8分落後給溜馬，最終尼克也以5分差距敗下陣來。

對於在比賽最後關頭將唐斯冰在板凳席上，反而是讓進攻威脅性較低的羅賓森（Mitchell Robinson）留在場上，甚至讓溜馬一度選擇對羅賓森進行犯規戰術，錫伯杜賽後也解釋，「我認為當時我們陷入困境，而當時的陣容讓羅賓森取代唐斯，讓我們更有贏球機會。」

至於拿下20分的唐斯雖然並未對於教練調度多發表評論，但他也強調球隊今天開賽的慢熱，確實讓他們陷入困境，「我們讓自己陷入了困境，我們不能再這樣低迷了，必須打出執行力。」

NBA季後賽

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