NBA／溜馬主打團隊進攻2連勝尼克 席亞康：是誰得分不重要

印第安納溜馬隊今天在席亞康（Pascal Siakam）狂轟全場最高39分帶領下，以114比109在下半場逆轉紐約尼克隊，手握東區冠軍賽2勝0負絕對優勢。

7戰4勝制NBA東區冠軍賽第2戰，拔得頭籌的溜馬（Indiana Pacers）持續作客尼克（New YorkKnicks），上半場靠席亞康火燙手感緊咬比分，搭配易籃後主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）逐漸找回進攻節奏，加上紐巴德（Andrew Nembhard）挹注外線火力，雙方前3節打完戰成81比81平手。

決勝第4節，溜馬徹底展現優異團隊戰力，中鋒透納（Myles Turner）加入搶分行列，幫球隊一度取得雙位數領先，終場前雖遭尼克球星布朗森（JalenBrunson）連得5分、差點丟掉領先優勢，但藉奈史密斯（Aaron Nesmith）、透納穩定罰球，溜馬順利鎖定戰果，再於客場取勝。

溜馬5名先發球員得分都達雙位數，其中西雅坎上場逼近33分鐘，高效率狂轟全場最高39分，首役逆轉奪勝英雄哈利伯頓貢獻「雙10」14分、11助攻，僅差2籃板完成「大三元」，透納拿下16分。

席亞康賽後接受轉播單位採訪時表示，很喜歡溜馬主打團隊，尤其大家從不在乎由誰得分，所有人唯一目標只有贏球，「是誰得分並不重要，重點是我們一起做到特別的事。」

溜馬帶著2勝0負絕對優勢回主場，力拚總冠軍賽門票，至於系列戰還沒開胡的尼克處境堪憂，根據美國媒體ESPN統計，過去NBA季後賽7戰4勝制系列戰中，未有球隊在主場前2戰都吞敗情況下能成功逆轉系列戰。