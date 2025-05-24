快訊

大稻埕球場涼亭「他坐2天一動也不動」 熱心路人查看驚覺已身亡

挪威貨櫃船「擱淺」民宅前院 值班船副偵訊認了：當時在睡覺

想活到100歲未必憑運氣！醫學專家曝培養一習慣「比上健身房更有用」

NBA／溜馬主打團隊進攻2連勝尼克 席亞康：是誰得分不重要

中央社／ 台北24日電
席亞康狂轟全場最高39分，也是個人季後賽新高。 路透
席亞康狂轟全場最高39分，也是個人季後賽新高。 路透

印第安納溜馬隊今天在席亞康（Pascal Siakam）狂轟全場最高39分帶領下，以114比109在下半場逆轉紐約尼克隊，手握東區冠軍賽2勝0負絕對優勢。

7戰4勝制NBA東區冠軍賽第2戰，拔得頭籌的溜馬（Indiana Pacers）持續作客尼克（New YorkKnicks），上半場靠席亞康火燙手感緊咬比分，搭配易籃後主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）逐漸找回進攻節奏，加上紐巴德（Andrew Nembhard）挹注外線火力，雙方前3節打完戰成81比81平手。

決勝第4節，溜馬徹底展現優異團隊戰力，中鋒透納（Myles Turner）加入搶分行列，幫球隊一度取得雙位數領先，終場前雖遭尼克球星布朗森（JalenBrunson）連得5分、差點丟掉領先優勢，但藉奈史密斯（Aaron Nesmith）、透納穩定罰球，溜馬順利鎖定戰果，再於客場取勝。

溜馬5名先發球員得分都達雙位數，其中西雅坎上場逼近33分鐘，高效率狂轟全場最高39分，首役逆轉奪勝英雄哈利伯頓貢獻「雙10」14分、11助攻，僅差2籃板完成「大三元」，透納拿下16分。

席亞康賽後接受轉播單位採訪時表示，很喜歡溜馬主打團隊，尤其大家從不在乎由誰得分，所有人唯一目標只有贏球，「是誰得分並不重要，重點是我們一起做到特別的事。」

溜馬帶著2勝0負絕對優勢回主場，力拚總冠軍賽門票，至於系列戰還沒開胡的尼克處境堪憂，根據美國媒體ESPN統計，過去NBA季後賽7戰4勝制系列戰中，未有球隊在主場前2戰都吞敗情況下能成功逆轉系列戰。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／席亞康季後賽新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

強運也是實力！溜馬奇蹟之戰寫紀錄 尼克哀怨仍未絕望

溜馬前鋒23號奈史密斯扮演「籃球上帝」 預測6戰淘汰尼克

NBA／攜手布朗森寫紀錄卻輸球 唐斯：只打了46分鐘好球

相關新聞

NBA／溜馬季後賽客場6連勝 席亞康：沒人覺得我們會贏

NBA東區冠軍賽第二戰，溜馬隊今天在客場靠著明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）狂轟季後賽生涯新高的39分，以5...

NBA／唐斯末節遭冰 尼克教頭解釋：當時陣容更有機會贏

尼克今天在東區冠軍賽第2戰與溜馬一路拉鋸，不過第四節關鍵時刻總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）卻將禁區大將唐斯（...

NBA／席亞康大爆發重創尼克 哈利伯頓：這就是我們引進他的原因

在歷經東區冠軍賽首戰低迷表現後，溜馬決心在第2戰讓席亞康（Pascal Siakam）的更加積極參與進攻，這從比賽一開始就奏效。 席亞康開賽連得球隊的前11分，首節獨拿17分，全場23投15中砍

NBA／21次入選最佳陣容再創歷史紀錄 40歲詹姆斯：有點瘋狂

在今天官方公布的年度最佳陣容中，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）一如預期入選年度最佳第二隊，這是他自2004-05年賽季以來連續21次入選最佳陣容，持續推高聯盟紀錄，同時也以40歲又12

NBA／溜馬主打團隊進攻2連勝尼克 席亞康：是誰得分不重要

美國職業籃球聯盟（NBA）印第安納溜馬隊今天在西雅坎（PascalSiakam）狂轟全場最高39分帶領下，以114比10...

NBA／生涯第11次獲選年度最佳陣容 柯瑞追平喬丹次數

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今年賽季獲選年度最佳第二隊，這是他生涯第11次入選年度最佳陣容，追平喬丹（Michael Jordan）次數，創下隊史新高紀錄，也成為NBA史上第21位至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。