NBA／溜馬季後賽客場6連勝 席亞康：沒人覺得我們會贏

NBA東區冠軍賽第二戰，溜馬隊今天在客場靠著明星前鋒席亞康（Pascal Siakam）狂轟季後賽生涯新高的39分，以5分差距賞給尼克隊2連敗，也拿下今年季後賽在客場奪得的6連勝，賽後席亞康也直言，儘管外界都不看好溜馬此戰能贏球，但他們一點都不在乎，並做好準備。

今年季後賽在客場僅吞下過1敗的溜馬，在東區冠軍賽首戰靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）的神奇表現逆轉尼克後，今天則是輪到席亞康、透納（Myles Turner）挺身而出，前者攻下全隊最高39分，後者則是在第四節拿下13分，成為溜馬兩大贏球功臣。

其中席亞康今天攻下39分，創下個人季後賽生涯新高，談到在今天挺身而出，他說：「我打出了侵略性，但我們就是一個團隊，誰得分並不重要，這就是我為什麼喜歡這支球隊的原因。我們不在乎是誰來得分，我們考慮的只有贏球，我在進攻端找到手感，隊友也找到了我，在其他的夜晚可能會是其他人扮演這個角色，這就是我們特別的原因。」

而在今天取勝後，溜馬今年季後賽7場客場已經拿下6勝，其中包括在被認為最難以被攻克的麥迪遜花園廣場收下2連勝，席亞康說：「我們都知道大家不認為我們會贏下這場比賽，但我們就是上場打球、做自己，除此之外的事情我們都不在乎，教練要我們做好準備，我們就只是打好比賽。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也表示，今天前三節打完能與尼克戰成平手，已經是在這個球場出賽的最大奢望，「我們可是在麥迪遜花園廣場出賽，這裡是客場環境最嚴苛的場館之一，能夠在第四節前與對手打成平手，就是你所能期待的。今天席亞康今天做得很好，他在對手給他高強度的對抗下，仍能拿下那麼高的得分，表現非常出色。」