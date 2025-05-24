NBA／生涯第11次獲選年度最佳陣容 柯瑞追平喬丹次數

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今年賽季獲選年度最佳第二隊，這是他生涯第11次入選年度最佳陣容，追平喬丹（Michael Jordan）次數，創下隊史新高紀錄，也成為NBA史上第21位至少11次入選最佳陣容的球員。

柯瑞生涯共4次入選年度最佳第一隊，5次入選第二隊，2次第三隊。本季是柯瑞在勇士隊的第16個球季，亦為隊史最長效力紀錄。

柯瑞本季總共出賽70場，場均繳出24.5分6.0次助攻4.4籃板的成績；他以93.3%的罰球命中率第5度奪下聯盟罰球王，累積命中311顆三分球排名全聯盟第3，這也是他生涯第6次單季至少命中300顆三分球，而歷史上所有球員加起來一共才4次。

柯瑞同時也榮獲2024-25年賽季的「年度最佳隊友獎」，此獎項旨在表彰展現無私球風、場上場下領導力、擔任模範與導師角色、並對球隊展現高度承諾的球員。另外在年度MVP的票選中則是排名第9。

年度最佳第二隊陣容。圖截自官方X

在今年舊金山大通中心（Chase Center）舉辦的全明星賽中，柯瑞生涯第11次入選，更贏得最有價值球員獎（MVP）。他也成為NBA史上僅有4位至少達成「兩次明星賽MVP、兩次例行賽MVP以及一次總冠軍賽MVP」壯舉的球員，加入詹姆斯（LeBron James）、魔術強森（Magic Johnson）與喬丹的行列。

現年37歲的柯瑞已經6次打進總冠軍賽，期間，率領勇士拿下4座總冠軍（2015、2017、2018、2022），成就輝煌。