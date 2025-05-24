NBA／21次入選最佳陣容再創歷史紀錄 40歲詹姆斯：有點瘋狂

在今天官方公布的年度最佳陣容中，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）一如預期入選年度最佳第二隊，這是他自2004-05年賽季以來連續21次入選最佳陣容，持續推高聯盟紀錄，同時也以40歲又125天的年齡，樹立自己保持的「高齡障礙」。

在詹姆斯之後，歷史上所有巨星也只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）與布萊恩（Kobe Bryant）等3人可以累積15次入選最佳陣容，詹姆斯可說是斷層式的遙遙領先。

詹姆斯21次最佳陣容中，有13次第一隊，第二隊和第三隊各4次，13次第一隊也是史上第一。

不過很多球迷還是忍不住為「詹皇」抱屈，如果沒有出現腹股溝傷勢，以詹姆斯場均24.4分8.2助攻7.8籃板的成績，甚至有望進入年度第一隊。

「對一個40歲的人來說，這種表現簡直不可思議。」、「居然有人認為湖人沒有詹皇會更好」、「如果他沒有腹股溝傷病，很難想像他會排在前5名之外，」、「瘋狂的是，在他受傷之前還是MVP前3名的人選」、「詹姆斯應該取代米契爾進第一隊」。

ALL NBA at 40!! Low key crazy to me right now! Sitting here watching the playoffs just thinking about it. Blessed beyond I can even imagine.👑🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) 2025年5月24日

針對自己再度刷新紀錄，詹姆斯也滿懷感恩在社群上寫道：「40歲再次入選年度最佳陣容！！此刻對我來說簡直有點瘋狂！坐在這裡看季後賽，一邊思考這一切。我所擁有的，遠比我能想像的還要幸運與感恩。」

從投票分布來看，詹姆斯一共獲得17張第一名選票，僅次於年度第一隊的5名球星，不過他在第二名選票中只有拿到61張，遠低於愛德華（Anthony Edwards）的87張，也讓他的總分289略低於愛德華的318分。