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NBA／席亞康生涯新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

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NBA／席亞康季後賽新高39分 溜馬東決又扳倒尼克客場2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
席亞康攻下生涯新高39分，率領溜馬再次扳倒尼克東決2連勝。 美聯社
席亞康攻下生涯新高39分，率領溜馬再次扳倒尼克東決2連勝。 美聯社

在東區冠軍賽首戰逆轉擊敗尼克隊，於系列賽拔得頭籌後，溜馬隊今天再度在尼克主場成功踢館，在前三節打完雙方還保持平手的情況下，溜馬末節靠著透納（Myles Turner）單節進帳13分，最終以114：109擊敗尼克，將帶著系列賽2連勝回到主場。

溜馬在東區冠軍賽首戰於第四節一度15分落後的情況下，最終不僅成功將比賽帶入延長賽，也逆轉勝出，在客場率先搶下一勝，而今天兩軍繼續在尼克主場麥迪遜花園廣場交手。

在前三節賽事中，溜馬今天輪到席亞康（Pascal Siakam）扮演進攻核心，他在首節個人就拿下16分，前三節打完個人就拿下32分，不過尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）手感同樣火燙，他在前三節就以高達5成命中率拿下26分並送出9次助攻，讓兩隊戰成81：81平手。

不過第四節前段溜馬透納（Myles Turner）挺身而出，領軍在前三分鐘打出一波13：4的開節攻勢，幫助溜馬取得9分領先，甚至在比賽最後2分45秒都還保有10分領先，但尼克布朗森關鍵時刻再度挺身而出，他個人連得5分，幫助尼克在比賽最後1分06秒追到3分差距。

比賽最後14秒，布朗森在受到重兵看防的情況下助攻給哈特（Josh Hart）先拿2分，尼克隨即也採取犯規戰術凍結時間，並將奈史密斯（Aaron Nesmith）送上罰球線，在他兩罰俱中後，布朗森嘗試大號三分球出手卻彈框而出，反觀溜馬透納再度兩罰俱中，最終溜馬也以5分差距勝出，將帶著系列賽2連勝回到主場再戰尼克。

溜馬今天以席亞康攻下39分表現最佳，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）雖然手感不佳，但仍有14分、11助攻表現，至於透納則是攻下16分有13分集中在末節，而尼克則以布朗森36分、11助攻最佳，唐斯（Karl-Anthony Towns）、布里吉斯（Mikal Bridges）皆攻下20分。

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