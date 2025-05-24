NBA／年度最佳第一隊出爐 亞歷山大、約柯奇全票領軍

年度獎項來最後尾聲，NBA官方今天公佈年度最佳陣容，由新科年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜，包括金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、騎士隊後衛米契爾（Donovan Mitchell），一同入選最佳第一隊。

5人之中只有米契爾沒有拿到全部第一名選票，他總共獲得61張第一名選票和35張第二名選票，總分414分，壓過灰狼隊的愛德華（Anthony Edwards）。

對亞歷山大而言，這是他生涯第3度入選年度最佳第一隊，也是連續第3年達成此成就。雷霆目前在西區冠軍賽中以2比0領先灰狼。

約柯奇雖未能蟬聯MVP，但這位過去4年拿下3屆MVP的超級中鋒，生涯至今已經7度入選最佳陣容，其中是第5次入選第一隊；安戴托昆波則是連續第7年入選第一隊，生涯累計9次入選年度陣容。

在季後賽受到重創的泰托姆連續4年入選第一隊，累積5次最佳陣容；而米契爾則是生涯首次進入第一隊、第2次入選最佳陣容，他帶領騎士打出64勝，寫下隊史第2佳和本季東區最佳戰績。

年度最佳第二隊陣容。圖截自官方X

年度最佳第二隊陣容為：騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）、勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、灰狼後衛愛德華、湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）與尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）。

莫布里是首次入選最佳陣容，他也是今年年度最佳防守球員；詹姆斯生涯第21次入選年度最佳陣容，再次刷新歷史紀錄，遙遙領先排在第二的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）與布萊恩（Kobe Bryant），3人皆為15次。

柯瑞則是史上第22位至少入選11次最佳陣容的球員；愛德華與布朗森則是生涯第2次獲此殊榮，兩人目前正在分區冠軍賽征戰中。

年度最佳第三隊陣容。圖截自官方X

年度最佳第三隊則有：雷霆後衛威廉斯（Jalen Williams）、活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）、尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇後衛哈登（James Harden）與溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

哈登是第8度入選最佳陣容，這是他自2020年效力火箭後首次再度入選。哈利伯頓與唐斯則是第3度入選；威廉斯與康寧漢則是生涯首次入選。