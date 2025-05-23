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NBA／首戰連6顆三分球逆轉秀 溜馬悍將：籃框就像大海

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
奈史密斯的三分彈連續轟炸帶動溜馬逆轉戰局。 美聯社
奈史密斯的三分彈連續轟炸帶動溜馬逆轉戰局。 美聯社

溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）在東區冠軍賽首戰上演不可思議的三分秀，在正規時間最後4分55秒連進6記三分球，帶領球隊上演驚天大逆轉，扳倒尼克大軍。奈史密斯全場攻下30分，其中有20分來自第四節。

賽後他低調地表示：「我只是做球隊需要我做的事。就是出手投籃，當時手感很好，也沒特別意識到我正在做些什麼，就是想辦法贏下這場比賽。」

奈史密斯本季例行賽三分命中率達到43.1%，季後賽也高達53.8%。而在2024年季後賽期間，他的三分命中率其實僅有27.8%，因此這場爆發顯得格外驚人。

「這種感覺太不真實了，」奈史密斯說。「對我個人來說，大概是世界上最棒的感覺。當籃框變得像大海一樣大，任何你投出去的球都像是一定會進，啊……真的太有趣了。」

奈史密斯是在2020年選秀被塞爾蒂克以首輪第14順位挑中，2022年被交易到溜馬後重新綻放光芒，成為衝擊隊史首座總冠軍的關鍵戰力。

NBA季後賽

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