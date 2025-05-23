NBA／收起奪MVP興奮心情專注打灰狼 亞歷山大：開賽差點就想硬幹

「我當下真的太興奮了。」

在主場球迷面前高舉年度MVP獎盃的榮耀時刻，讓亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）興奮不已，不過他很快就冷靜下來，調整好備戰心態，攻下平生涯季後賽最佳的38分，率領雷霆以15分之差再次痛擊灰狼，系列賽風光收下2連勝。

「他這麼快就能調整狀態，讓全隊更安心，」攜手多特（Luguentz Dort）入選年度防守第二隊的威廉斯（Jalen Williams）表示，「他帶動我們也進入了比賽模式。」

亞歷山大開玩笑地說，當下領獎盃的氣氛讓他差點一開賽就想強行投幾個籃。

「我一度想說，『不然我來投幾球好了』，但後來又想，『這樣應該不是對的打法』。」亞歷山大說道，「我選擇讓比賽自然進行，倚賴隊友、與他們互動配合，而不是硬幹。」

亞歷山大真正接管比賽的時刻出現在第二節尾聲，當時他在最後3分18秒內砍下8分，包括倒數16秒的後撤步三分與罰球，幫助雷霆從原本2分領先擴大至半場結束的6分差距。

第三節，雷霆徹底掌控比賽節奏，單節打出35比21的攻勢，亞歷山大在該節貢獻11分與2助攻，其中有7分來自一波17比2的猛烈攻擊潮。他的身影幾乎無所不在，完全主導了比賽。

「很開心球隊拿下勝利，這樣我才能更好地享受過去這幾天的喜悅，好好沉澱，」亞歷山大說。這場比賽他再度展現他贏得得分王的招牌「中距離藝術」，12次進球中，有9球是來自非禁區內的兩分球，當然他也利用擅長的技巧，獲得15次罰球機會，只失手兩球。

「他是世界上最擅長找到自己出手點並果斷投籃的人之一，」灰狼老牌控衛康利（Mike Conley）說道，「我們的內線必須頂上來，我們的後衛也要做好隨時換防的準備，去封鎖他們的中距離出手。這系列賽已經不是那種可以『讓他們投中距離就好』的比賽了。你不能放給這些傢伙出手，因為他們真的會把球投進。」

在系列賽首戰上半場僅13投中2的慢熱開局後，亞歷山大接下來在6節出賽中，總計35投20中砍下58分，狀態相當火燙。

「他有一種不可思議的能力，即便一開始沒進入節奏，也能在瞬間找到手感，」雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）讚賞道，「你永遠不會覺得他會持續低迷，反而總覺得他下一波進攻就能找回節奏。這種心態的堅韌程度與穩定性非常難能可貴。」

賽季至今，雷霆已經打出78勝17敗的成績，其中例行賽68勝14敗，季後賽10勝3敗。可怕的是，雷霆這78勝之中竟有60場淨勝分達兩位數。