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NBA／交易前柯爾認為勇士沒救了 曝熱火主帥有說巴特勒好話

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾(左)、巴特勒(右)。 美聯社
柯爾(左)、巴特勒(右)。 美聯社

勇士隊本季前半段戰績不佳，得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後戰績起飛，直到季後賽第二輪才被灰狼隊淘汰。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）透露，熱火隊總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）有告訴他巴特勒的好。

勇士發動交易後，32場例行賽贏下24場，附加賽打敗灰熊隊，季後賽首輪又戰勝西區第二種子火箭隊。柯爾接受《The TK Show》訪問時提到，自己一開始就支持巴特勒交易，「因為我們那時一點起色都沒有，賽季進行到那時，你可以感覺到我們快沉船了。」

勇士後來追求杜蘭特（Kevin Durant）失敗，總管小鄧利維（Mike Dunleavy）打電話給柯爾，「我們乾脆去交易巴特勒，我可以背書，我在芝加哥和他打過3年，這傢伙是硬漢、是狠角色，我覺得會成功。」

柯爾承認起初對巴特勒能否融入體系有疑惑，因為只和熱火交手過幾次，不太清楚實力，「從遠處看他不是神射手，也不是爆發力超強的球員，所以我不太確定他會帶來什麼影響力，但打了沒幾場我就知道，這傢伙真的超強。」

柯爾還爆料交易案發生後，熱火總教練史波斯特拉馬上跟他說，「他（巴特勒）對你們會很有幫助。」巴特勒確實如史波斯特拉所述很好相處，柯爾形容，「讓我想起伊古達拉（Andre Iguodala），不只籃球智商高，對世界的觀點也很有深度且成熟。我很快就認識他，過程非常愉快，也能立刻看到他對我們球隊和休息室的影響。」

勇士 Steve Kerr Jimmy Butler Erik Spoelstra

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