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NBA／庫明加不是雷納德！勇士主帥盼朝馬里安、葛登類型發展　

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)、金塊隊葛登(右)。 美聯社
庫明加(左)、金塊隊葛登(右)。 美聯社

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）擁有極高天賦，原本被期待成為下一個雷納德，不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為，庫明加應該朝全能輔助前鋒類型發展，例如退役球星馬里安（Shawn Marion）或金塊隊葛登（Aaron Gordon）。

馬里安身高201公分，在NBA打滾16個賽季，4度入選明星賽，2度入選最佳陣容，生涯場均15.2分8.7籃板1.5抄截1.1阻攻，三分命中率33.1%，最大的特點是能從1號位守到5號位，是一名出色的輔助型球員。

柯爾近日接受《The TK Show》訪問時談到庫明加的養成，「我一直認為庫明加應該成為的球員像馬里安，這是很自然的聯想。我從他菜鳥年就說過這件事，以他的運動能力，快攻衝刺、對籃框施壓、搶進攻籃板、跑底線接球爆扣、以及防守端能守各種人來看，這些是他應該做的事。」

柯爾也以葛登的例子解釋，「他在魔術隊待了好幾年，很想成為主攻手，也有一些成績，就像庫明加一樣。不過他後來才找到真正屬於自己的角色和打法，我希望庫明加也能走上那條路。」

葛登自從加盟金塊後，不必在大量持球，而是透過3屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）的策應能力吃餅得分，進攻效率提高，同時在防守端帶來更多能量。

柯爾提到庫明加現在是高持球型球員，但在有柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）的球隊上搭配很困難，「我跟庫明加聊了很多，一直強調衝刺回防、快攻、搶籃板、成為輔助球星的角色，才是他找到定位，贏得更多上場時間的方式。」

庫明加 勇士 Shawn Marion Aaron Gordon

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