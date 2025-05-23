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NBA／不爽SGA買犯所以惡意犯規？灰狼前鋒澄清：我沒生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
灰狼隊麥克丹尼爾斯(上)對亞歷山大(下)惡意犯規。 法新社
灰狼隊麥克丹尼爾斯(上)對亞歷山大(下)惡意犯規。 法新社

雷霆隊MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今年季後賽買犯動作引發熱議，今天灰狼隊前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）推他一把，被認為是在對買犯行為生氣，但麥克丹尼爾斯受訪時澄清自己沒有情緒失控。

亞歷山大西區冠軍賽G1罰了14球，今天又罰15球，全場砍下38分，帶領雷霆以118：103輕取灰狼，系列賽取得2：0領先。

第四節6分多鐘時，亞歷山大試圖切入，麥克丹尼爾斯狠狠推了他一把，被吹一級惡意犯規，球迷認為他終於受不了亞歷山大買犯，對此麥克丹尼爾斯賽後解釋，「我只是想確實犯他一規而已，我根本沒生氣，只是還有犯規次數可使用。」

灰狼連2場外線命中率低於3成，被視為輸球原因之一，麥克丹尼爾斯認為，「我們投籃手感不好，他們防守比較貼近，所以我們不能猶豫，該出手就出手，要對自己有信心。」

「每一波進攻都要抱著背水一戰的心態去打，每場、每回合都很關鍵，我們需要比現在更聰明地打球」麥克丹尼爾斯說。

雷霆 灰狼 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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