NBA／奪MVP豪氣送隊友勞力士大禮包 SGA：你們就像我的家人
新科年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在得獎之後持續成為媒體焦點，為了感謝雷霆隊友相挺，他特別送給每人一個大禮包，總價值超過10000美元，展現球隊老大的豪氣風範。
《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在報導指出，亞歷山大的大禮包內容包含一只勞力士名錶、一支iPhone手機、一副Beats by Dre頭戴式耳機、一件Canada Goose夾克，夾克還繡上雷霆本季68勝14敗的隊史最佳戰績，可以說是誠意滿滿。
亞歷山大成為杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後，雷霆隊史第3位奪下年度MVP獎項的球星，他首先感謝的對象就是隊友們。
「我想從感謝隊友開始。我沒辦法用言語形容你們對我有多重要，不只是場上的夥伴，你們更像是我的家人。」
亞歷山大感性地說：「我們無論在場上或場下都一起度過。我們一起逛街、吃飯，你們就像我真正的兄弟。如果沒有你們，我也無法站在這裡。所以我想讓你們知道，這座獎也是屬於你們的，謝謝你們。」
隨著MVP獎項公布，一段雷霆隊員展示手上勞力士手錶的影片迅速在社群媒體上爆紅，畫面中他們十分開心炫耀收到的禮物，氣氛可說是相當溫馨歡樂。
在今天西區冠軍賽第2戰賽前，亞歷山大捧起了MVP獎盃，接受主場球迷的熱烈歡呼。這場比賽亞歷山大狂砍38分，帶領球隊又以15分之差大勝灰狼，系列賽風光搶下2連勝。
有趣的是，賽後在被問到亞歷山大奪下MVP的意義時，霍姆葛倫（Chet Holmgren）先是露出笑容，隨後他秀了一下亞歷山大所送勞力士錶，並說道，「這對我的手腕意義重大。」這番話也引來現場媒體一陣笑聲。
亞歷山大是在2022年和雷霆簽下5年1.79億美元的合約，在奪下年度MVP之後，他將有資格尋求一份5年3.8億美元的超級延長合約。
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