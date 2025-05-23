NBA／雷霆首戰一面倒痛宰灰狼 收視創近年來新低

雷霆在西區冠軍賽首戰以26分之差大勝灰狼，不過兩支小城市球隊的爭斗，加上沒有像詹姆斯（LeBron James）或柯瑞（Stephen Curry）這樣超人氣球星加持，反映在收視成績上可說是相當慘澹。

根據報導，西區冠軍賽首戰平均僅吸引536萬人次收看，成為自2021年以來收視率最低的分區冠軍賽首戰賽事。

上一次收視比這更低的分區冠軍賽開幕戰，為2021年的快艇對太陽之戰，該場比賽因疫情延後，於父親節當天播出，僅有 472 萬人收看。

若排除疫情影響延後的2020、2021年兩季賽事，本場比賽是自2013年ABC轉播的馬刺對灰熊以來，最少人觀看的分區冠軍賽首戰，當時是有485萬人次觀看。

另外，這場比賽也是自2021年東區冠軍賽老鷹對公鹿的第5戰以來收視最少的任何一場分區冠軍戰比賽，當時僅有492萬。

儘管搶下68勝的雷霆以最年輕陣容全力爭取搬家後首冠，加上近年來崛起的灰狼，還有新科年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和新生代門面愛德華（Anthony Edwards）正面交鋒，但這些年輕勁旅的碰撞顯然沒能激起全美觀眾的熱情。

在剛剛結束的第2場比賽中，雷霆又以15分之差取得2連勝，在雙方呈現明顯比分差距的情況下，恐怕收視率又要遭逢低新考驗了。