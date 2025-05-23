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NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

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NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新科年度MVP亞歷山大狂砍38分，帶領雷霆取得2連勝。 路透社
新科年度MVP亞歷山大狂砍38分，帶領雷霆取得2連勝。 路透社

NBA西區冠軍賽第二戰今天繼續在雷霆隊主場舉行，上半場兩隊在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與灰狼隊一哥愛德華（Anthony Edwards）上演飆分秀的情況下還一度拉鋸，不過第三節雷霆打出單節35：21的攻勢拉開差距，最終也以118：103收下系列賽二連勝。

雷霆在西區冠軍賽首戰於下半場逆轉灰狼率先拔得頭籌後，今天繼續在主場迎戰灰狼，上半場亞歷山大揮別前一場開賽慢熱的問題，在前兩節個人就有19分進帳，但灰狼愛德華同樣展現侵略性拿下16分，但上半場打完雷霆仍是保有8分領先。

易籃後，灰狼再度在第三節面臨進攻當機的問題，在該節賽事中灰狼僅攻下21分，反觀雷霆不僅亞歷山大再度有單節11分演出，前一場從板凳出發送出7次助攻的華勒斯（Cason Wallace）也在該節末段連續砍進兩顆三分球，幫助雷霆單節拿下35分，將領先優勢一口氣擴到大20分以上。

第四節灰狼則是在愛德華與亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）領軍下展開猛烈反撲，在比賽最後4分鐘追到僅剩11分差距，不過關鍵時刻雷霆威廉斯（Jalen Williams）在隊友霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃遭到封阻後，抓下進攻籃板並補進，讓雙方又回到13分差距，隨後他又在比賽最後2分19秒灰狼追到10分差距時投進三分球，幫助雷霆穩住領先優勢，最終雷霆就以15分差距帶走勝利，將帶著系列賽2：0優勢前進灰狼主場。

雷霆今天雖然僅有3人得分上雙，但年度MVP亞歷山大攻下全場最高38分外帶8助攻，威廉斯和霍姆葛倫則分別有26分、10籃板和22分演出，三人合力攻下86分，至於灰狼則以愛德華32分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有22分進帳。

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