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NBA／提拔艾德曼轉正接手總教練 金塊總裁讚譽有加

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾德曼正式成為金塊總教練。 美聯社
艾德曼正式成為金塊總教練。 美聯社

今年賽季後段臨時取代馬龍（Michael Malone）接替金塊主帥的艾德曼（David Adelman），儘管球隊在季後賽第二輪搶七之戰敗給雷霆，無緣重返西區冠軍賽，但他仍獲得球團認可，將扶正成為總教練，雙方將簽下複數年合約。

金塊總裁克倫克（Josh Kroenke）沒有花太多時間就決定了主帥人選。他表示目前仍需要花時間尋找總管人選，但他強調此刻正式任命艾德曼有助於球隊迅速進入備戰模式，爭取在超級球星約柯奇（Nikola Jokic）的巔峰期再度衝擊總冠軍。

事實上，克倫克在例行賽尾聲突然開除隊史最多勝場總教練馬龍，以及打造奪冠陣容的總管布斯（Calvin Booth），可說是震撼全聯盟。

不過臨危受命的艾德曼在上任後贏得例行賽最後3戰，避免落入附加賽；隨後金塊在首輪擊退快艇，第二輪與聯盟龍頭雷霆廝殺7場後落敗。克倫克認為雖然臨時讓艾德曼接手球隊，但球隊氣氛確實有所轉變，這讓他對於金塊未來更有信心。

「當初做出更換總教練的決定，其實就是希望給David一個機會。他跟球員一同成長，了解他們打球的習慣，更重要的是，他知道這些球員的性格，知道怎麼激發他們。」

克倫克表示，「我原本也開放徵詢外部人選，但後來看到球隊內部之間的人際關係與凝聚力，我就覺得，既然有這樣的連結，就不需要外找。這會幫助我們發揮最大潛能。」

金塊在今年選秀會中沒有任何選秀權。若要維持核心陣容，又要加深板凳戰力，他們將面臨補強空間有限的難題。除非能成功進行有利的交易或是簽下物超所值的自由球員，否則金塊恐怕也只能仰賴幾位年輕球員的成長。這也是艾德曼接下來必須面臨的嚴酷考驗。

NBA季後賽

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