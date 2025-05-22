NBA／卡森斯認為勇士將失去庫明加 批柯爾不會養年輕球員　

勇士隊22歲前鋒庫明加 （Jonathan Kuminga） 今年休賽季將成受限制自由球員，前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）認為庫明加將離隊，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的用人方式是主因。

庫明加在2021年首輪第7順位被勇士選進，天賦被看好成為核心球員，但生涯前4季在勇士卻沒有穩定上場時間，今年出賽47場只有10場先發，平均得到15.3分4.6籃板，季後賽更是慘遭冷凍，只有在球星巴特勒（Jimmy Butler）或柯瑞（Stephen Curry）受傷時，才會獲得上場機會。

今年休賽季庫明加將成為受限制自由球員，勇士仍可匹配其他球隊開出的報價來留人，不過卡森斯最近在節目上悲觀表示，「我覺得他們已經失去庫明加，柯爾那些DNP（不讓球員上場）搞砸雙方關係。」

卡森斯認為柯爾不會培養年輕球員，「他執教勇士這些年裡，我們只看過一位年輕球員在他手下成長，那就波爾（Jordan Poole），但他們最後也把他送走，所以說到年輕球員，我認為勇士根本不會好好對待他們。」