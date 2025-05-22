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NBA／巴克利向總裁席佛喊話 讓哈利伯頓父親進溜馬球場觀賽

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬隊球星哈利伯頓。 路透
溜馬隊球星哈利伯頓。 路透

溜馬隊球星哈利伯頓Tyrese Haliburton）今天投進追平2分球，率隊在延長賽以138：135擊敗尼克隊，奪下東區冠軍賽G1勝利。賽後傳奇球星巴克利（Charles Barkley）請願，盼能讓哈利伯頓的父親進場看球。

哈利伯頓父親首輪面對公鹿隊賽後，進場當面嘲諷公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），儘管哈利伯頓父親事後為自己的行為道歉，仍遭到溜馬禁止進入球場處分。

今天賽後巴克利向聯盟總裁席佛（Adam Silver）喊話，「是時候讓哈利伯頓回球場了，我拜託你，我兄弟已付出代價，他當時做了非常愚蠢的事，但已經受罰了。」勇士隊球員格林（Draymond Green）也贊成巴克利的提議，巴克利認為哈利伯頓父親不會再犯。

溜馬本周六將繼續在尼克主場，進行東區冠軍賽G2；下周一和周三將回到印第安納主場應戰。

溜馬 哈利伯頓 Tyrese Haliburton NBA季後賽

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