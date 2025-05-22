NBA／0.103%機率瘋狂逆轉！溜馬季後賽連寫奇蹟之旅

溜馬隊今天在東區冠軍賽G1作客尼克隊主場，第四節靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）壓哨球「彈」進追平分，將比賽逼近延長賽，終場以138：135擊敗尼克收下系列賽第1勝，此外，溜馬還寫下機率僅0.103%的神奇紀錄。

根據統計，過去27年季後賽，比賽時間剩2分50秒還落後14分以上的情況下，總計970戰沒有球隊能獲勝，但溜馬在今天突破魔咒，成為史上第1隊，完成獲勝機率僅0.103%的艱難任務。

對今年溜馬來說，克服逆風局非難事，首輪G5對上公鹿隊，還有次輪G2面對騎士隊，都曾上演在最後1分鐘克服7分落後，拿下逆轉的奇蹟，這樣情況下勝率也僅0.18%。

溜馬射手奈史密斯（Aaron Nesmith）第四節三分球7投6中，獨拿20分，而哈利伯頓在讀秒結束前的追平2分球，先是命中籃筐高高彈起，隨著哨音響起掉入網中，戲劇化的入網讓溜馬全隊沸騰，雖未能直接收下勝利，但溜馬最終也在延長賽成功奪勝。