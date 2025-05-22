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NBA／以為是絕殺三分球才「鎖喉」 哈利伯頓宣布以後不會再做

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓(中)。 美聯社
哈利伯頓(中)。 美聯社

溜馬隊球星哈利伯頓Tyrese Haliburton）今天在第四節，命中追平後撤步跳投，並做出「大嘴」米勒（Reggie Miller）的經典鎖喉動作，不過哈利伯頓受訪時說，以後不會再做這個手勢。

溜馬當時以123：125落後，哈利伯頓命中高難度跳投後做出鎖喉動作，全隊也衝上前慶祝，不過根據電視回放結果，這球踩線只能算2分，進入延長賽。不過溜馬最終仍以138：135拿下勝利。

儘管這不是絕殺三分球，但畫面仍在網路上被瘋傳，哈利伯頓受訪時表示，「當下那個動作感覺是對的，但如果我早知道那只是2分球，我就不會做了。我可能浪費掉了，如果以後我再做一次，大家可能會說我是在耍酷，所以我沒打算再用那個手勢了。」

哈利伯頓提到，自己看過50次米勒對決尼克隊的紀錄片，「我知道他們沒能贏下那個系列賽，我不想再重蹈覆轍。」

溜馬 尼克 哈利伯頓 Tyrese Haliburton NBA季後賽

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