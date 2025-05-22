聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／以為是絕殺三分球才「鎖喉」 哈利伯頓宣布以後不會再做
溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天在第四節，命中追平後撤步跳投，並做出「大嘴」米勒（Reggie Miller）的經典鎖喉動作，不過哈利伯頓受訪時說，以後不會再做這個手勢。
溜馬當時以123：125落後，哈利伯頓命中高難度跳投後做出鎖喉動作，全隊也衝上前慶祝，不過根據電視回放結果，這球踩線只能算2分，進入延長賽。不過溜馬最終仍以138：135拿下勝利。
儘管這不是絕殺三分球，但畫面仍在網路上被瘋傳，哈利伯頓受訪時表示，「當下那個動作感覺是對的，但如果我早知道那只是2分球，我就不會做了。我可能浪費掉了，如果以後我再做一次，大家可能會說我是在耍酷，所以我沒打算再用那個手勢了。」
哈利伯頓提到，自己看過50次米勒對決尼克隊的紀錄片，「我知道他們沒能贏下那個系列賽，我不想再重蹈覆轍。」
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言